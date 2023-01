Ruisrockiin yli 20 uutta artistikiinnitystä: Mukana Machine Gun Kelly ja slowthai

Ruisrockiin kiinnitetty yhdysvaltalainen Machine Gun Kelly on suunnannäyttäjä, joka ravistelee musiikkikenttää ja kohahduttaa julkituloillaan. Monipuolinen artisti liikkuu genrejen välillä niittäen mainetta nopealla rapilla, kitarariffiin nojaavalla pop-punkilla ja kaikella siltä väliltä. Tuoreella mainstream sellout -albumilla maailmansuosiotaan kasvattava tekijä on osoittanut menestyksen olevan mahdollista halki viihdekentän, yli genrerajojen ja vain omia sääntöjään noudattaen.

Ruissalossa nähdään myös listoja hallinnut englantilaisräppäri slowthai. Brittinuorten äänenä tunnetun artistin suorista riimeistä kuuluvat vertaisten huolet ja vaietutkin kamppailun aiheet. Artistin tuotantoa leimaa röyhkeä flow ja haavoittuvuutta tihkuvat lyriikat, jotka grime ja punk rock -energia sitoo vangitsevaksi kokonaisuudeksi. Vaikeat aiheet ja kontrastinen leikkisyys ovat ominta slowthaita.

Kotimaisia huippuartisteja ja kovimpia nousijoita

Ruisrockissa villitsevät sukupolvikokemuksia luova Apulanta ja Vesala, joka soittaa toisen kesän kahdesta festarikeikastaan Ruisrockissa. Myös herkkää pop-musiikkia tekevät Anna Puu ja Yona sekä maineikkaat laulaja-lauluntekijät Maija Vilkkumaa ja Olavi Uusivirta nähdään Ruissalossa.

Kotimainen rap ja hiphop on laajalti edustettuna. Lavalle nousevat vasta menestysalbumin julkaissut Sexmane, Cledos, Costi ja turkulaisräppäri jambo. Ruisrockissa nähdään myös viime vuoden nousijat Ege Zulu ja Ramses II sekä Mouhous. Poppia festivaalille tuovat Isac Elliot, BESS, Nelli Matula ja tuore UMK-kilpailija KUUMAA. Pehmeää pop-energiaa Ruissalon rannoille tuovat Younghearted ja VIIVI.

Ruisrock järjestetään 7.–9.7.2023 Turun Ruissalossa. Lisää artistijulkistuksia on luvassa talven aikana. Kolmen päivän VIP- ja Ruisrock Plus -lippujen myyntiin tulon myötä festivaalin kaikki kolmen päivän lipputyypit ovat nyt myynnissä Tiketissä.

18.1.23 mennessä julkaistut artistit:

Aliisa Syrjä

Anna Puu

Apulanta

Antti Tuisku

BEHM

Benjamin

BESS

Cledos

Costi

Denzel Curry (US)

Ege Zulu

Erika Vikman

Etta

Gettomasa

Haloo Helsinki!

Isac Elliot

jambo

Jami Faltin

KUUMAA

Lil Nas X (US)

Machine Gun Kelly (US)

Maija Vilkkumaa

Mouhous

Nelli Matula

Olavi Uusivirta

pehmoaino

PinkPantheress (UK)

Ramses II

Sexmane

Skrillex (US)

slowthai (UK)

Vesala

VIIVI

Yona

Younghearted

Yung Lean (SE)