Ruisrockin ohjelma on valmis

Ruisrockin kansainvälinen ohjelma saa viime silauksensa ukrainalaisen rap-artisti Alyona Alyonan myötä. Erityisesti maansa vapautusta esiin nostava artisti ottaa rohkeasti kantaa ja kuvaa jokaisen kappaleensa tulevan suoraan sydämestä ja sisältävän joko sosiaalisen tai poliittisen viestin. Ukrainaksi räppäävä Alyona Alyona ammentaa musiikkiinsa elementtejä erityisesti amerikkalaisesta ja brittiläisestä hiphopista luoden uniikin kokonaisuuden, jossa kohtaavat kantaaottavuus, tuore musikaalinen ote ja upea feministinen energia.

Kiinnostavia kotimaisia kokoonpanoja

Festivaalin ohjelma kasvaa myös suomalaisen musiikkikentän pioneeri Samuli Putrolla, ja rap-kattaus laajenee huippusuosituilla uuden aallon artisteilla Melolla ja Nebillä. Popahtavaa otetta tuovat Teini-Pää ja Lyyti, ja lavoilla nähdään myös Turku Rock Academyn Toivo-Olavi, CCB ja Harmi.

Heinäkuussa Ruissalossa nähdään erityisen paljon mielenkiintoisia kollaboraatioita. Hiphop-ohjelma vahvistuu Shrtyn, Blacflacon ja Madboialin yhteiskeikalla sekä feministisen kokoonpano BÄMÄn ohella myös Rosa Costen, Senyan ja Sonian yhteisshowlla. Lisäksi lavalla nähdään vitunleija-brändin livetoteutus Vitun Leija Live, joka tuo lavalle ainakin Korelonin, Davin, aiemmin julkistetun Ettan sekä ruotsalaiset VC Barren, Alawee ja 1.Cuzin. FLASHBANG ZONE 23 puolestaan esittelee Ruisrock-yleisölle nousevat tekijät Fettin, Serafinan ja Glöggmanin. Kokonaisuudessaan julkaistu laaja DJ-ohjelma sisältää muiden ohella DJ Ilonan eli vaikuttaja Ilona Ylikorven sunnuntaisen DJ-keikan, minkä lisäksi festarilla nähdään muun muassa legendaariset klubit Tavastian Lauantaidisko ja Paha Vaanii.

Massiivinen ohjelma täynnä erityisyyksiä

Ruisrockin ohjelma on ennätyksellisesti yli 120 esiintyjän laajuinen. Kattaus pitää sisällään useita Lil Nas X:n ja Machine Gun Kellyn kaltaisia kansainvälisiä mega-artisteja sekä esimerkiksi Antti Tuiskun uran viimeisen keikan ja iben vuoden ainoan live-esiintymisen. Vesala tekee toisen taukoaan edeltävistä festarikeikoistaan Ruisrockissa, ja muun ohella lavalla nähdään myös valtavaa suosiota niittänyt Käärijä.

“Tuntuu upealta tuoda Ruisrockin taikamaailma 52. kertaa Ruissaloon jo muutaman viikon päästä. Meidän kuudella lavalla koettava, genre- ja valtiorajat ylittävä ohjelma on hyvin laaja, ja sen siivittämänä on erittäin inspiroivaa esitellä Ruisrock upeampana kuin koskaan”, Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä kuvailee.

Ruisrock järjestetään 7.–9.7.2023 Turun Ruissalossa. Ruisrockin koko ohjelma on nyt julki ja liput myynnissä Tiketissä. Osa lipputyypeistä on myyty tai varattu loppuun.

Ruisrockin ohjelma vuonna 2023:

Perjantai

Alesso (SE), Lil Yachty (US), Zara Larsson (SE), The 1975 (UK), Alyona Alyona (UA), Denzel Curry (US), ibe, JVG, Samu Haber, Arppa, BÄMÄ, Cledos, Etta, FLASHBANG ZONE 23, Gasellit, Harmi, jambo, Käärijä, Karri Koira, Knife Girl, Lauri Haav, Lyyti, Maija Vilkkumaa, Malla, Ramses II, Samuli Putro, Teini-Pää, Yona, Younghearted

DJ-ohjelma: I Wanna Dance with somBadi, DJ Jodi Wild, DJ Kolkka, DJ Vicky & DJ Ulrika

Lauantai

Skrillex (US), Antti Tuisku, PinkPantheress (UK), Yung Lean (SE), Gettomasa, Haloo Helsinki!, Alma, Anna Puu, Benjamin, Eevil Stöö & Stepa, Blacflago, Madboiali & SHRTY, Ege Zulu, Isaac Sene x ADI, Isac Elliot, Jami Faltin, Kissa, Kuumaa, Linda Fredriksson Juniper, Mouhous, Olavi Uusivirta, pehmoaino, Pihlaja, Slani, SOFA, Sexmane, Toivo-Olavi, VIIVI, Vitun Leija Live, Yeboyah

DJ-ohjelma: Anttipiootti & Akseli Tiitta, Krash Bandicute, Ruissalo Wellness Center, MASSIVE, Tavastian Lauantaidisko

Sunnuntai

Lil Nas X (US), Machine Gun Kelly (US), Yeat (US), Emotional Oranges (US), slowthai (UK), Apulanta, Vesala, ABREU, Aliisa Syrjä, BEHM, BESS, CCB, Costi, Elsi Sloan, Erika Vikman, Huora, Maustetytöt, Melo, Nebi, Paperi T, Rosa Coste, Senya & Sonia, Ruusut, Stoned Statues, Turisti, Yrjänä

DJ-ohjelma: DJ Ilona, Lonely Hearts Club, Paha Vaanii, Yuteworld



Yhteistyössä: Karhu, Battery, Coca-Cola, Bonaqua, Subway, Kivra, Foodora, Taffel, Turku Amk, Helle, Lanson, Martini

Median akkreditointi on auki 4.6.2023 asti.