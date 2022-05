Ruisrockin ohjelma valmis: yli 30 uutta esiintyjää julkaistu

Tyrmäävistä klubihiteistään tunnettu DJ Imanbek tuo monipuolisen EDM-repertuaarinsa Ruisrock-lauantaihin. Kazakstanilainen DJ-menestys nousi viraalihitiksi Roses-remixinsä siivittämänä, mikä nostatti artistin kansainvälisen uran hurjaan nousuun. Esiintyjän tuotantoon kuuluu useita suurta suosiota saaneita klubihelmiä, kuten Sweet Dreams ja Alan Walkerin kanssa tuotettu Goodbye.

Kotimaisia huippunimiä

Ruisrockin ohjelma täydentyi vahvasti etenkin suomalaisilla hittinimillä. Suomalaisen popin suunnannäyttäjä Vesta on kahminut ylistäviä kritiikkejä ja vähintäänkin lunastanut yleisön kovat odotukset tuoreella Uskon tulevaan -albumillaan. Indie-popkattausta täydentää myös kovassa nosteessa oleva lupaus Pehmoaino. R&B-mausteista pop-ohjelmaa puolestaan edustavat Ram pam pam -hitillä suuren yleisön tietoisuuteen ponnahtanut BESS sekä pop-skenessä asemansa jo lujittanut Nelli Matula.

Ohjelma kasvaa myös rock-kattauksen osalta. Ruisrock-perjantaina nähdään disko-metallin kiinnostavin nimi Cyan Kicks, joka on niittänyt myös kansainvälistä suosiota jo ennen kevään UMK-menestystään. Thrash metallia, metalcoremaista otetta ja hengästyttäviä musikaalisia kokeiluja Ruissaloon tuo jyväskyläläisyhtye Lost Society. Indie-rockista vastaa The Vantages, melodisesta punk-rockista Underclass ja eteerisestä shoegaze-musiikista Ruissalo Amping.

Ruisrockissa nähdään myös suomalaisen räpkentän mielenkiintoisimpia nimiä. Mukana ovat jo nimeä itselleen ansainnut Cledos, itsensä flowllaan tunnetuksi tehnyt Etta sekä persoonallisesta tyylistään tunnettu Turisti, kuten myös Villieläin-viraalihitin takana oleva Ramses II sekä Lauri Haav, YleX Läpimurto-voittaja Ege Zulu ja harvinaisen kollaboraation tekevät Nelma U & Safira. Lavalle nousee myös artisti-imagoaan vasta uudistanut Melo.

Uusi venue Ruisrockin sydämessä

Ruisrock ja Brooklyn Pilsner esittelevät tänä vuonna uuden esiintymislavan, joka nousee Rantalavan viereiselle ravintola-alueelle. Brooklyn Takapiha -lava luo upeat puitteet laajalle genrekattaukselle feministisestä räpistä iskelmään ja punkiin. Viikonlopun aikana lavalle nousevat Matriarkaatti, Pesso, Sofa, Pasa, Pambikallio, Pins.ku, Pekka Nisu, Punomo, Teini-Pää ja Marko Haavisto & Poutahaukat. Keikkojen lisäksi Brooklyn Takapihan bileistä vastaavat DJ-kollektiivit D.R.E.A.M., Tavastian Lauantaidisko sekä Paha Vaanii. DJ-settien yhteydessä tullaan näkemään yllätysvieraita.

"Tämän julkistuksen myötä voi ylpeänä todeta, että Ruisrockissa nähdään ensi kesän ajankohtaisin ja terävin kattaus artisteja juuri läpimurtonsa tehneistä megatähdistä vakiintuneisiin kestosuosikkeihin. Nyt esitellyn uuden lavan myötä onkin aivan mahtavaa paketoida Ruisrockin ohjelma ja todeta, että ensi heinäkuussa taas juhlitaan Ruissalossa", iloitsee Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.

Ruisrock järjestetään 8.–10.7.2022 Turun Ruissalossa. Festivaalin liput ovat myynnissä Tiketissä, ja osa lipputyypeistä on varattu tai myyty loppuun. Hotellipaketteja festivaalille myy Visit Turku.

Ruisrockin ohjelma 2022:

Major Lazer (US)

Martin Garrix (NL)

Megan Thee Stallion (US)

Playboi Carti (US)

Polo G (US)

The Kid LAROI (AU)

A36 (SE)

Anne-Marie (UK)

beabadoobee (UK)

Clairo (US)

girl in red (NO)

Imanbek (KZ)

The Ark (SE)

Turnstile (US)

Antti Tuisku

Haloo Helsinki!

JVG

Tehosekoitin

ABREU

Behm

Blind CHannel

Chisu

Cledos

Gasellit

Gettomasa

Ellinoora

Erin

Evelina

ibe

Kaija Koo

Maustetytöt X Agents

Mikael Gabriel

Olavi Uusivirta

Pyhimys

Ruusut

SANNI

Sexmane & Isaac Sene

Vesala

Vesta

william

Arppa

BESS

Costee

Cyan Kicks

D.R.E.A.M

Ege Zulu

Erika Vikman

Etta

F

Hassan Maikal

Ida Paul & Kalle Lindroth

jambo

Jesse Markin

Kissa

Kube

Lauri Haav

Lost Society

Louie Blue

Luukas Oja

Marko Haavisto & Poutahaukat

Matriarkaatti

MC KOO

Melo

Mouhous

NCO

Nelli Matula

Nelma U & Safira

Paha Vaanii

Pambikallio

Pasa

Pehmoaino

Pekka Nisu

Pesso

Pihlaja

Pins.ku

Punomo

Ramses II

Rosa Coste

Ruissalo Amping

Sofa

Tavastian Lauantaidisko

Teini-Pää

The Vantages

Turisti

Underclass

Ursus Factory

Viivi

Yeboyah

Younghearted