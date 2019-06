Ruisrockissa juhlivat myös herkkusuut – lippuja saatavilla enää perjantaille ja sunnuntaille

Ruisrockin juhlavuoden ruokatarjonnasta löytyy moderneja makuja ja valinnanvaraa monenlaiseen nälkään. Kolmen päivän liput loppuun myyneen festivaalin juhlavuoden kunniaksi korkataan myös festivaalin oma viinipullo!

Turun Ruissalossa 5.–7.7. juhlittava Ruisrock on myös herkkusuiden juhla. Siinä missä ensimmäinen festivaali täytti kävijöiden vatsat hernekeitolla, esittelee 50. Ruisrock entistäkin laajemman kattauksen ajanmukaista lähi-, luomu- ja kasvisruokaa festariklassikoita unohtamatta.



Yleisön toiveburgerit mukana valikoimassa, Bistro Niemellä palaa Niemennokkaan

Upeat puitteet meren rannalla tarjoava Bistro Niemellä -ravintola palaa Ruisrockiin. Pöytävarauksia vastaanottavassa ravintolassa on mahdollista nautiskella koko menu alku-, pää- ja jälkiruokineen.

Festivaalin ravintolat tarjoilevat ajankohtaisia makuja läheltä ja kaukaa. Ruisrockin kotipaikkakuntaa Turkua edustavat esimerkiksi suuren suosion saavuttanut japanilainen ravintola Karu sekä herkullisilla kasvisannoksillaan mainetta niittänyt Roots Kitchen. Kovassa nosteessa olevan burgeri-ilmiön puolesta festivaalilla liputtavat esimerkiksi vegaanisista burgereistaan tunnettu Bun2Bun, luomu- ja lähiruokaan panostava Heimo Burger sekä halloumi-avokadoburgereita ja juustoburgereita yleisön toiveesta tarjoilevat Ruisrockin omat Burgerkioskit.

Erityisruokavaliot on pyritty huomioimaan valikoimassa entistäkin kattavammin, ja lähes kaikki festivaalin ravintolat tarjoavat pyydettäessä gluteenittoman tai vegaanisen annosvaihtoehdon.

Ruokailuhetkestään voi tehdä vieläkin ikimuistoisemman, kun raikkaista raaka-aineista ja laajasta tuotevalikoimasta tunnettu SubwayⓇ hemmottelee festarikävijöitä tuomalla pop-up-ravintolaansa maailmalla mainetta niittäneen Silent Discon.

Ruisrockin viinipullo kruunaa juhlavuoden juomatarjonnan

Juhlavuosi näkyy myös tapahtuman juomatarjonnassa. Festariväkeä ilahduttaa jo ennakkoon viinitalo Cono Surin 50. Ruisrockille omistama syntymäpäiväpullo Cono Sur Bicicleta Rosé, jota löytyy Ruisrockin lisäksi Alkosta.

Festivaalin olutpuolesta huolehtii tänäkin vuonna pian 200 vuotta täyttävä Sinebrychoff. Punaisena kimaltavien KOFF-oluiden lisäksi saatavana on kaikki Sinebrychoffin juhlavuoden uutuusjuomat. Myös BEER & BEER -baari tarjoilee kattavan valikoiman craft- ja erikoisoluita humaloidusta happamaan, ja kesäpäiviä viilentää vehnäolut 1664 Blanc. Juomapuolella nautitaan myös cocktaileja, viinejä, mojitoja, giniä ja erikoisoluita. Kaikista anniskelualueiden juomamyyntipisteistä saa myös alkoholitonta Crisp-olutta ja Coca-Cola-juomia.

Kaikki Ruisrockin kolmen päivän liput on myyty loppuun, ja lippuja on saatavilla enää perjantaille ja sunnuntaille. Festivaalin liput myy Tiketti.





50. Ruisrock, 5.–7.7.2019, Ruissalo

PE 5.7.

Ellie Goulding (UK), Beatrice Eli (SE), Brockhampton (US), JPEGMAFIA (US), Diplo (US), Future (US), Rita Ora (UK), Alma, Elastinen, Cavallini & Shrty, D.R.E.A.M.G.I.R.L.S., Elias Gould, Evelina, Gettomasa, Huora, Ibe, Ida Paul & Kalle Lindroth, Katakombi Supershow, Lac Belot, Malka, Pastoripike, Pikku G, Reino Nordin, Rosita Luu, Sini Yasemin, Vaxinator, Vilma Alina, Anne Lainto & Ida Karimaa (YleX)

LA 6.7.

Dimitri Vegas & Like Mike (BE/GR), Empire of the Sun (AU), Lil Halima (NO), Lil Skies (US), Lykke Li (SE), 1975 (UK), JVG, Ville Valo & Agents, Robin Packalen, ABREU, Anna Puu, Chisu, Ellinoora, Gasellit, Olavi Uusivirta, Pauliina Kokkonen, Pyhimys, Ruusut, Vesala, Vesta, Adi L Hasla, Adikia, Aste, Coochilla, Ellips, Jesse Markin, Maustetytöt, Melo, Nicole Willis & Banda Palomita, Pää Kii, SOFA, STEREO, Tavastian Lauantaidisko & All Stars Ystävät, Anne Lainto & Ida Karimaa (YleX)

SU 7.7.

Travis Scott (US), Bad Bunny (PR), Doja Cat (US), J Balvin (CO), Marina (UK), MØ (DK), Nilüfer Yanya (UK), Sigrid (NO), Troye Sivan (AU), Apulanta, J. Karjalainen, Pariisin Kevät, Pyhimys & Saimaa, Sanni, Aavikko, Cledos, costee, Etta, jori sjöroos, Kalpeat Varjot, Lukas Leon, New Ro, The Holy, Yona & Lumos, Younghearted, Anne Lainto & Ida Karimaa (YleX)