Ruisrockista tuttu flamingo pesiytyy kesäksi Ruissaloon

Kuvataiteilija Johanna Sinkkosen ympäristötaideteos Think Pink ottaa vastaan Ruissaloon vesibussilla saapuvat kesänviettäjät. Isokokoinen teos toteutetaan Ruisrockin ja Turun kaupungin yhteistyönä osana Turun kulttuuripääkaupungin 10-vuotisjuhlavuotta.

Ruisrockissa festivaalivieraita ihastuttanut ympäristötaideteos Think Pink palaa kesäksi Ruissaloon, vaikka festivaalia ei tänä vuonna juhlitakaan. Kuvataiteilija Johanna Sinkkosen suurikokoinen teos on saanut inspiraationsa muovisesta flamingosta, joka on kulkenut pitkän ja värikkään matkan 50-luvun puutarhakoristeista kasinohotelleihin ja 2000-luvun uima-allasleluihin. Nykyään flamingo ylittää yhteiskuntaluokkien rajat niin kodin tekstiileissä kuin yksityisissä puutarhoissa.



Vaikka muoviflamingo on kokenut suuren kulttuurisen muutoksen kulkiessaan rikkauden synonyymistä tavaratalojen kitsch-osastoille, se huutaa yhä eksotiikkaa, hupia ja Miamia. Pääosin kierrätysmateriaalista valmistettu Think Pink ottaa palan tästä estetiikasta ja liittää siihen kysymyksiä ilmastonmuutoksen tuomista ongelmista. Teos haastaa katsojan vertaamaan lintujen maarajatonta muuttoliikettä ihmisten muuttoliikkeisiin.

“Olen valtavan onnellinen Think Pinkin pesiytymisestä Ruissaloon. Ruisrock on ollut monen vuoden ajan kesäni kohokohta niin ammatillisessa mielessä kuin puhtaasti viihteen kannalta. Think Pinkin nostaminen niemennokkaan valaa uskoa tulevaan ja siihen, että jonain päivänä saamme vielä pitää hauskaa! Se, että teos on osa Turun Euroopan kulttuuripääkaupungin kymmenvuotisjuhlaa, tekee tästä kaikesta vielä merkittävämpää”, Sinkkonen sanoo.

Think Pinkin valmistamiseen on käytetty festivaalin rakennustarvikkeita, kuten metallista neliöputkea, kanaverkkoa ja työmaa-aitaa. Teos on ollut mukana Ruisrockissa vuosina 2018 ja 2019. Think Pink on esillä Ruissalon kansanpuiston niemennokassa 1.7.–31.8.2021.