Ruissalossa kylpyläloma taivasalla

Ruissalon Kylpylällä pääsee tänä kesänä entistä lähemmäs luontoa, tai oikeastaan taivasta. Kylpylän rantakallioille on noussut Tentsile-puumajoitteita, jotka kiinnitetään puiden väliin leijumaan. Puuhun pääsee Ruissalossa nukkumaan toukokuun puolivälistä alkaen.



Takaisin puuhun

Ruissalo tunnetaan arvokkaana luontokohteena, joka houkuttelee niin turkulaisia kuin vierailijoitakin retkeilemään ja nauttimaan merimaisemista aivan Turun kyljessä. Tänä kesänä luonnon voi aistia saarella ihan uudella tavalla. Ruissalon Kylpylän rantakallioille on nimittäin ilmestynyt 2-3 hengen majoitteita, jotka eivät olekaan mitään tavallisia telttoja. Ne leijuvat ilmassa!

Tentsile-puumajoite nostaa retkeilyn kirjaimellisesti aivan uudelle tasolle. Tentsilen erikoisuus on, että se pingotetaan ilmaan, puiden väliin. Läpinäkyvä kangas suojaa tuulelta ja hyönteisiltä, estämättä kuitenkaan upeiden maisemien tai tähtitaivaan ihailua. Sateen sattuessa majoitteen päälle vedetään näppärä suoja. Tentsilen pohja joustaa, joten siihen on helppo lastenkin kiivetä. Ja makoilu on varsin mukavaa!

Ensimmäinen Tentsile-leiri omalla spa-osastolla

Tentsile Experience Camp (TEC) -verkoston kehittäjäkumppani Tony Tavi kertoo, että Tentsilestä on nopeasti kasvanut todellinen ilmiö. Suomessa TEC-leirejä on kymmenen, joista Ruissalon TEC on ensimmäinen Turussa. ”Sijainti on Suomessa ainutlaatuinen”, Tavi kehuu, ”suora näkymä Airistolle on aivan huikea.” Tentsile on saavuttanut suosiota laajalti myös maailmalla - leirejä löytyy jo mm. Costa Ricasta, Kanadasta, Norjasta ja Ruotsista. ”Mutta Ruissalon leiri on kyllä ensimmäinen omalla spa-osastolla”, Tavi nauraa.

Retkeilyyn sisältyykin Ruissalossa ripaus luksusta. Leiri on omassa rauhassaan kallioilla, mutta kuitenkin aivan kylpylän läheisyydessä. Saunaan ja uimaan on lyhyt matka ja metsässä nukutun yön jälkeen odottaa runsas hotelliaamiainen. Omia retkeilyvarusteita ei tarvita - makuupussit, tyynyt ja alustat kuuluvat majoitukseen. Jos nälkä yllättää, kylpylältä voi napata mukaan valmiiksi paketoidut grillieväät.

Koko perheen luontoelämys ekologisesti

Tavi kuvailee, että yö puussa on enemmän kuin telttailua – se on todellinen elämys. Katon läpi näkyvä tähdet ja luonnon voi kokea kaikilla aisteilla. Hän myös painottaa, että Tentsile soveltuu nimenomaan Ruissalon kaltaisiin arvokkaisiin luontokohteisiin, sillä se ei jätä luontoon tai puihin jälkiä. Lisäksi yrityksen tuotosta ohjataan suoraan varoja puiden istutukseen – ”jokainen teltta, joka myydään, tarkoittaa 20 uutta puuta”, Tavi kertoo.

Ruissalossa ympäristövaikutusten huomioiminen on itsestäänselvyys. Saari on luonnonsuojelualuetta, jolla telttailu on hyvin rajattua. ”Siksikin tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus kokea Ruissalon upea saaristoluonto”, kertoo Ruissalon Kylpylän vastaanottopäällikkö Sini Koponen. Majoitteiden vaikutukset ympäristöön on otettu alusta asti huomioon. ”Normaalit retkeilysäännöt pätevät täälläkin – roskat viedään pois, eikä avotulta saa tehdä. Sääntöjen noudattaminen on kuitenkin tehty helpoksi, sillä majoitteiden läheisyyteen on tuotu roskasäiliöt ja rannan grillikolo on vieraiden varattavissa, jolloin makkaranpaistokin onnistuu turvallisesti”, Sini vinkkaa.



Tentsile-puumajoitteet Ruissalon Kylpylällä

Majoitteet varattavissa pe 17.5. alkaen:

www.ruissalospa.fi | info@ruissalospa.fi | p. 02 44 55 100

Hinta:

2 hengen majoite 150€/vrk

3 hengen majoite 170€/vrk

Hintaan sisältyy aamiainen, kylpylän ja kuntosalin käyttö sekä makuupussi, tyyny ja alusta

Lisätiedot, kuva- ja haastattelupyynnöt:

Jutta Ruusunen

Viestinnän suunnittelija | Sunborn Group

jutta.ruusunen@sunborn.fi