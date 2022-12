Runeberg-ehdokkuus Päivi Liskin Erään kanan tarinalle

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia Sofia ja Amanda Chanfreaun lastenromaanille Kirahvin sydän on tavattoman suuri 30.11.2022 19:50:00 EET | Tiedote

Sofia Chanfreaun kirjoittama ja Amanda Chanfreaun kuvittama lastenromaani Kirahvin sydän on tavattoman suuri (Giraffens hjärta är ovanligt stort, suom. Outi Menna) on lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittaja. Sisarusten ensimmäinen kirja on saanut ylistävän vastaanoton. Kirja on myös Runeberg Junior -ehdokas.