Runeberg Junior -voittaja Osasto 23 on jännitystarina koululaisille

Tänä vuonna dekkaristina läpimurtonsa tehneen Eva Frantzin ensimmäinen lastenkirja Osasto 23 on jännitystarina Stiinasta, joka lähetetään hoidettavaksi syrjäiseen keuhkoparantolaan. Runeberg Junior -palkittu tarina aloittaa lasten jännityskirjojen sarjan.

Osasto 23:ssa ihastuttavat Eva Frantzin dekkareista tutut vahvuudet: raikas ja persoonallinen kertojanääni sekä taitava juonenpunonta.

"Kirjoitin sellaisen kirjan, josta olisin itse pitänyt lapsena. Olin kuitenkin epävarma siitä, miten nykylapset ottavat tarinan vastaan – siksi olenkin ollut aivan häkeltynyt saamastani positiivisen palautteen määrästä. Ruotsinkieliset lapset ovat ottaneet kirjan omakseen, ja nyt odotan jännityksellä löytävätkö suomenkieliset lukijat kirjan", kertoo Eva Frantz.

Osasto 23 kertoo Stiinasta, jota hoidetaan Vadelmarinteen keuhkoparantolassa. Köyhälle kaupunkilaistytölle laitos on pikemminkin kuin kartano, mutta hän kaipaa kotiin viiden siskonsa luo. Salaperäinen potilas Ruben auttaa Stiinaa sopeutumaan, ja yhdessä he vaeltavat öisin parantolan tyhjillä käytävillä. Stina havaitsee, että osastolla on käynnissä jotakin merkillistä – lääkärien käytös alkaa kummastuttaa. Pian Stiina ymmärtää, että hän on itsekin suuressa vaarassa.

Eva Frantz (s.1980) on suomenruotsalainen kirjailija, jonka rikosromaani Kahdeksas neito (suom. Ulla Lempinen) sai Vuoden johtolanka -palkinnon tänä keväänä.

Osasto 23 (alkuteos Hallonbacken, 2018), suomentanut Anu Koivunen

Eva Frantzin tulevat yleisöesiintymiset:

7.6. Kouvolan dekkaripäivät, Kouvolan teatteri

12.6. Helsinki-päivä, Töölöntori

14.6. Suomalainen kirjakauppa, Aleksi

15.6. Dekkarilauantai, Oodi

