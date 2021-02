Runeberg-palkinto 2021 Marisha Rasi-Koskisen REC-romaanille

Marisha Rasi-Koskisen romaani REC on vuoden 2021 Runeberg-voittaja. Raadin mielestä teos on "harvinaisen rohkea proosaluomus, kerrontaa, muotoa ja tilallisuutta yhdistävä ja testaava taideteos, joka muistuttaa tarinankerronnan vaarallisesta potentiaalista." Palkintosumma on 20 000 euroa.

Palkinnon saajan valitsi kahdeksan ehdokkaan joukosta raati, johon kuuluvat kirjailija Sinikka Vuola, kriitikko Marissa Mehr ja kirjallisuudentutkija, FT Julia Tidigs.

Raati perusteli RECin valintaa seuraavasti:

REC on harvinaisen rohkea proosaluomus, kerrontaa, muotoa ja tilallisuutta yhdistävä ja testaava taideteos, joka muistuttaa tarinankerronnan vaarallisesta potentiaalista. Rasi-Koskisen romaanissa tarkastellaan vallankäyttöä sekä ihmissuhteissa että kerronnan tasolla, ja teoksen päähenkilö lienee loppujen lopuksi fiktio itse. (--) Vaikka REC on älyllisesti haastava, se on kielellisesti selkeäsanainen ja lähestyttävä. Marisha Rasi-Koskisen taidonnäyte on hurja, vakava leikki, mysteeri ja elämys, joka avautuu uusilla lukukerroilla erilaisena – eikä lukijakaan välty muutokselta.

Ihmismieli on kokonainen maailmankaikkeus

Rasi-Koskista kiehtovat kirjallisuuden kielelliset ja rakenteelliset mahdollisuudet.

”Kaikkea kirjoittamaani yhdistää ajatus siitä, että yksikin ihmismieli on kokonainen maailmankaikkeus, joka on ehkä paikallisesti ja hetkessä eheä mutta josta juuri fragmentaarisuus ja tietynlainen sisäinen ristiriitaisuus tekee kiinnostavan. Kirjoittamalla havainnoin ja tutkin erilaisia rajoja, leikkauspisteitä ja törmäyksiä”, Rasi-Koskinen kertoo.

REC on laaja ja kunnianhimoinen romaani, jota on työstetty pitkään. Rasi-Koskiselle sen maailma alkoi hahmottua jo kauan ennen kirjoitustyötä:

”REC sai alkunsa vuonna 2015 ja kirjoitin sitä kaikkiaan yli viisi vuotta. Silti sen

juuret kurottavat paljon pidemmälle menneisyyteen."

Taustahenkilöt valokuvissa



"Olin kauan aikaa miettinyt valokuvia ja sattumaa ja sitä miten ihmiset joutuvat vahingossa toistensa valokuvien taustalle. Millainen kuvitteellinen tarina syntyisi, jos saisi käsiinsä kaikki ne videot ja valokuvat, joiden taustalle on itse joutunut. Ja toisaalta henkilöt jotka ovat omien kuviemme taustalla, keitä he ovat ja mitä he kertoisivat. Tätä ajattelin kun aloin kirjoittaa valokuvia sanoiksi, Rasi-Koskinen kertoo.

"Taustahenkilöiden nostaminen esiin antoi tilaisuuden sille moniäänisyydelle ja sirpaleisuudelle, joka minua taiteessa ja todellisuudessa kiinnostaa. Samoin minua ovat jo kauan kiinnostaneet erilaiset valtarakenteet paitsi ihmisten ja yhteiskuntien välillä, myös taiteessa. RECissä nämä asiat eräällä tavalla kohtasivat toiseensa.”

Marisha Rasi-Koskinen (s. 1975) on kirjailija ja psykologi, joka on julkaissut proosaa sekä aikuisille että nuorille. Hän on kirjoittanut kokopäiväisesti vuodesta 2019 ja sitä ennen toiminut psykologina perheneuvolassa ja kouluissa vuosien ajan. Hän asuu Tampereella ja hänellä on kolme lasta. Kirjoittamisen vastapainoksi hän valokuvaa ja hakee teoksiinsa inspiraatiota musiikista.

Elokuussa 2020 julkaistu REC on Rasi-Koskisen kuudes kaunokirjallinen teos. Se palkittiin vuoden 2020 Tulenkantaja-palkinnolla. Hänen aiempia teoksiaan ovat romaanit Katariina (Avain, 2011), Valheet (WSOY, 2013) ja Eksymisen ja unohtamisen kirja (WSOY, 2017), novellikokoelma Vaaleanpunainen meri (WSOY, 2014) sekä nuortenromaani Auringon pimeä puoli (WSOY, 2019), joka sai lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon 2019 sekä Nuori Aleksis -palkinnon vuonna 2020.

Runeberg-palkinto on sanomalehti Uusimaan, Porvoon kaupungin, Suomen Kirjailijaliiton, Suomen arvostelijain liiton ja Finlands svenska författareföreningin kirjallisuuspalkinto, joka jaetaan vuosittain J. L. Runebergin päivänä.