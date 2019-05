Runoantologia Olipa kerran toivo – albanialaista nykyrunoutta kiehtoo ja lumoaa

Tamperelais-albanlialaisen runoilija Silvana Berki kirjailija Aleksanteri Kovalaisen avustuksella kokoama ja kääntämä albanialaisen nykyrunouden antologia esittelee nyky-Albanian kiintoisimmat runoilijat.

Kesäkuun alun kunniaksi julkaistava Olipa kerran toivo – albanialaista nykyrunoutta (Aviador, 2019) on monipuolinen kokoelma nykyhetken albanialaisen runouden parhaimmistoa.

Albanialla on loisteliaat, lähes 2000-vuotiaat kirjalliset perinteet, ja maan nykyrunoilijat kehittävät albanilaista sanataidetta nykyaikaisesti, moniäänisesti – ja edelleen perinteitä kunnioittaen. Olipa kerran toivo -antologiaan on heistä on valikoitunut muun muassa Booker-palkittu Ismail Kadaré, naisrunoilijoiden soihdunkantaja Natasha Lako, modernistinen runoilija Arian Leka sekä 24 muuta merkittävää albanialaisrunoilijaa.

Olipa kerran toivon runot on koonnut ja suomentanut Tampereella vuodesta 1991 asunut albanialainen kirjailija Silvana Berki, ja Berkin apuna toimitustyössä on ollut kirjailja Aleksanteri Kovalainen. Albanian kieltä ja runoutta käsittelevän katsauksen teokseen on laatinut professori Gazmend Krasniqi, joka osallistuu kokoelmaan myös omilla runoillaan.

Silvana Berki (s. 1968) lähti pakolaiseksi kotimaastaan Albaniasta vuonna 1989, ja saapui Suomeen kahta vuotta myöhemmin. Vlorёssa syntynyt Berki päätyi asumaan Tampereelle, jossa opiskeli suomen kielen ja sosiaalityön maisterin tutkinnon. Hän on julkaissut vuodesta 2011 lähtien useaan otteeseen palkittua runoutta ja novelleja sekä albanian että suomen kielillä. Aleksanteri Kovalaisen avustuksella toimitettu Olipa kerran toivo on toinen Berkin toimittamista runoantologioista.

Aleksanteri Kovalainen (s. 1978) on Kuhmossa kasvanut, Tampereella asuva kirjailija. Hänen esikoisteoksensa Mädän elämän alkeet (Teos) ilmestyi vuonna 2016, ja toinen romaani Kansallinen herätys (Teos) viime syksynä.

Runoilijavierailut Tampereella 13.6. ja Lahden Runomaratonissa 16.6.

Olipa kerran toivo -antologian julkistamistilaisuus järjestetään torstaina 13.6. Tampereella Finlayson Art Areassa (FAA&Arteljee pop up, Media54:n aula) klo 18 alkaen. Julkistamistilaisuuden kunniavieraiksi saapuvat albanialaiset runoilijat Arian Leka ja Natasha Lako, joilla on kummallakin oma, vakaa paikkansa albanialaisen kirjallisuuden eturivissä.

Julkistamistilaisuudessa Leka ja Lako kertovat kustantaja Vesa Tompurin haastattelussa omasta runoudestaan sekä Albanian nykyrunouden piirteistä ja teemoista. Runoilijat myös lukevat otteita tuotannostaan. Lämpimästi tervetuloa!

Arian Leka ja Natasha Lako esiintyvät myös Lahden Runomaratonin pääjuhlassa sunnuntaina 16.6. Vaahterasalissa. Tervetuloa myös Lahteen!

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Haastattelupyynnöt ja tiedustelut pressikuvista voi esittää Aviadorin kustantaja Vesa Tompurille tai tiedottaja Viivi Ängeslevälle. Lähetämme pyynnöstä myös arvostelukappaleita teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse pdf-tiedostona.

Berki, Silvana & Kovalainen, Aleksanteri (suom. & toim.): Olipa kerran toivo – albanialaista nykyrunoutta

Runoantologia

ISBN 9789527347058

82

Sidottu, kovakantinen, 160 s.

Ilmestymismisaika: kesäkuu 2019