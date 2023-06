Runoantologiassa kapinoidaan yhteiskunnan valtarakenteita vastaan

Ainokaisa Huuskon toimittama runoantologia Kerrostalo sateessa – kolumbialaisen runouden antologia on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Kerrostalo sateessa – kolumbialaisen runouden antologia esittelee 11 kolumbialaisen runoilijan keskeistä tuotantoa 1950-luvulta aina 1980-luvun alkuun. Yhteistä antologian kaikille runoilijoille on – heidän keskinäisestä erilaisuudestaan huolimatta – nadaismoksi kutsuttu tyyli, joka on kolumbialainen vastine pohjoisamerikkalaiselle beatrunoudelle. Beat-koulukunnan tavoin nadaistit kapinoivat sekä runon liian jäykkää perinnetietoisuutta että yhteiskunnan valtarakenteita vastaan. Tämä ilmenee runojen tuoreudessa ja voimassa ja toisaalta arjen pienten havaintojen nostamisessa keskiöön.

Kolumbiassa vuosia asunut ja sikäläisessä runomaailmassa aktiivisesti vaikuttanut Ainokaisa Huusko (s. 1980) on valikoinut ja suomentanut kattavan valikoiman nadaistien runoja suomalaisten lukijoiden ensi kertaa luettaviksi ja koettaviksi.

Ainokaisa ”Aika” Huusko on runoilija, lavarunoilija ja runouden kääntäjä. Hän valmistui luovan kirjoittamisen maisteriksi Kingstonin yliopistosta (UK) vuonna 2012, josta lähtien hän on esittänyt tai julkaissut runojaan suomeksi, englanniksi ja espanjaksi. Aika osallistui vuosien ajan erilaisten runotapahtumien ja -interventioiden sisällöntuottamiseen sekä Lontoon että Bogotán runoilijapiireissä. Suomeen palattuaan hän on toiminut Helsinki Poetry Connectionin aktiivijäsenenä ja tuottajana sekä HPC:n Lavarunoakatemian maisteriohjelman opettajana.

HUUSKO, AINOKAISA (toim.) : Kerrostalo sateessa – kolumbialaisen runouden antologia

180 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523811454

Ilmestymisaika: Kesäkuu 2023

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää osoitteeseen tilaukset@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.