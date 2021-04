Runosmäen alueella kaukolämpöverkossa vuoto

Turku Energian kaukolämpöverkossa on havaittu vuoto Runosmäen alueella sunnuntaina aamulla. Vuoto on aiheuttanut häiriön kaukolämmön ja lämpimän käyttöveden jakeluun Runosmäessä keskeytyskartallamme näkyvällä alueella. Vikakohta on paikallistettu, ja se korjataan sunnuntain aikana.

Kaukolämmön keskeytyskarttaan päivittyy ajantasainen tilanne häiriöstä: https://lammonkeskeytyskartta.turkuenergia.fi/ Vuodosta johtuen Runosmäen alueen ojissa saattaa näkyä vihreäksi värjäytynyttä vettä. Kaukolämpöverkoston veteen on lisätty vihreää väriainetta vuotokohtien paikantamiseksi. Kaukolämpöveteen lisätty väriaine eli pyraniini on hajuton, myrkytön ja terveydelle vaaraton eikä aiheuta ympäristölle vahinkoa.

Pahoittelemme häiriöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

