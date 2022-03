Ruoan verkkokauppa kasvaa Turun Osuuskaupan alueella – S-kaupat.fi-palvelussa mukana 17 myymälää

Ruoan verkkokaupan kysyntä on ollut vahvassa kasvussa pian jo kahden vuoden ajan. Turun Osuuskaupan alueella ruoan verkkokauppaa on kehitetty voimakkaasti muun muassa noutopisteverkostoa laajentamalla. Samalla asiakkaiden käyttöön on tuotu uusi ruoan verkkokauppa S-kaupat.fi, joka helpottaa entisestään ruoan ostamista verkosta.

Turun Osuuskaupassa ruoan verkkokaupan myynti kasvoi yli 20 prosenttia edellisvuodesta ja tilausmäärät ovat edelleen kasvussa. – Koronapandemia on saanut asiakkaat laajamittaisemmin testaamaan verkkokauppaa osana arkeaan. Nyt monista kokeilijoista on tullut palvelun vakikäyttäjiä ja käyttäjämäärät kasvavat koko ajan, kertoo verkkokaupasta vastaava Prisma-johtaja Ville Ämmälä Turun Osuuskaupasta. Ruoan verkkokaupan voimakasta kasvua ovat vauhdittaneet kapasiteetin lisääminen ja uusi ruoan verkkokauppa S-kaupat.fi. Yhdessä asiakkaiden kanssa kehitetty palvelu on korvannut aiemmin käytössä olleen Foodie.fi-verkkokaupan kokonaan. S-kaupat.fi kattaa jo 17 myymälää Turun Osuuskaupanalueella sekä etänoutopisteet Manhattanilla, Auranlaaksossa, Paraisilla ja Kupittaalla. Mukana on neljä Prismaa sekä useita S-marketteja. Saleista mukana on Sale Rymättylä. – S-kaupat.fi-palvelua kehitetään täysin asiakkaiden kokemusten ja tarpeiden pohjalta. Asiakkaita ilahduttavia ominaisuuksia lisätään mukaan säännöllisesti. Erityisesti säännöllistä ruoan verkko-ostamista tukevat jo muun muassa omien suosikkituotteiden listaaminen, vanhojen ostoslistojen hyödyntäminen ja toimitusajan varaaminen valmiiksi jopa 30 päivän päähän, sanoo Ämmälä. Noutopisteeseen tai kotiin tuotuna Asiakas voi noutaa verkkokaupassa tehdyt ostokset valmiiksi kerättyinä kätevästi noutopisteen lokerikosta tai miehitetystä noutopisteestä. Osa myymälöistä toimittaa tuotteet myös kotiinkuljetuksena suoraan kotiovelle. – Haluamme, että ruoan verkkokauppa on mahdollisimman monen asiakasomistajamme tavoitettavissa joko kotiinkuljetuksella tai niin, että noutopiste on luontevasti asiakkaan omien kulkujen varrella koko alueellamme. Ruokaostoksia pakkaavat keräilijät saavat hyvää asiakaspalautetta. Asiakkaat arvostavat esimerkiksi sitä, että he voivat viestiä tilauksen yhteydessä keräilijälle toiveita mahdollisista korvaavista tuotteista tai tilata yksittäisiä hedelmiä ja vihanneksia isojen valmispakkausten sijaan. Edullinen kokonaishinta ratkaisee myös verkko-ostoksilla S-kaupat.fi:ssä tuotteiden hinnat ja valikoima ovat samat kuin kivijalkamyymälöissä ja päälle tulee vain toimituskulu. – Uskomme siihen, että edullinen kokonaishinta Bonusten kera ratkaisee. Meille on tärkeää olla asiakasomistajan ykkösvalinta sekä kivijalassa että verkkokaupassa. Prisma on edullisin vaihtoehto myös verkko-ostoksilla laajimmalla valikoimallaan. Ruoan verkkokaupassa keskiostos on suurempi kuin kivijalkamyymälässä, ja suurin osa asiakkaista ostaa kerralla enemmän tuotteita kuin kivijalkakaupassa asioidessaan. Usein asiakkaat ostavat esimerkiksi viikon ruoat yhdellä kertaa. Tutut tuotteet suosituimpia Turun Osuuskaupan myyntidata paljastaa, että ruoan verkkokaupasta ostetaan eniten kivijalasta tuttuja tuotteita. Viisi myydyintä tuotetta ovatjauheliha, banaani, laktoositon kevytmaitojuoma, kaurajuoma ja tomaatti.S-kaupat.fi:n tyypillisin asiakas on perheellinen, noin 40-vuotias nainen, joka suosii nopeaa ja terveellistä arkiruokaa ja käyttää viikonloppuisin enemmän aikaa kokkailuun. Eniten kasvua on ollut yli 65-vuotiaissa asiakkaissa. S-kaupat.fi kokoaa alleen kaikki S-ryhmän yli 1000 päivittäistavarakaupan toimipaikkaa, joista tällä hetkellä yli 200 tarjoaa ruoan verkkokaupan palveluita. S-kaupat.fi-palveluun voi tutustua osoitteessa www.s-kaupat.fi tai S-kaupat-sovelluksen voi ladata älypuhelimeen omasta sovelluskaupasta. Lisätietoja: Prisma-johtaja Ville Ämmälä puh. 010 76 44052

