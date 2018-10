Ruoholahti ja Puotila saivat taideteoksensa

Yksitoista Helsingin metroasemaa saa tänä syksynä uuden ilmeen, kun HKL:n asemailmekilpailun voittajien työt ripustetaan paikalleen. Ensimmäiset kaksi asemaa, Ruoholahti ja Puotila saivat teoksensa viikonloppuna. Lopuille yhdeksälle asemalle teokset ilmestyvät lähiviikkojen aikana.

HKL haki kilpailulla kullekin asemalle omaa, asemakohtaista ja helposti tunnistettavaa ilmettä. Tavoitteena toteutuksille on raikas ja omaleimainen, aikaa kestävä ulkoasu.

- Minusta on kiehtova ajatus, että teoksen näkee niin moni ihminen keskellä arkeaan. Toivon, että Puotilan metroasemalla odottelevat matkustajat jäävät tutkimaan kuvia ja huomaavat esimerkiksi, miten värit käyttäytyvät keskenään, sanoo Puotilan metroaseman taiteilija Marjo ”Mollu” Heino.

Taiteilijat ovat hakeneet inspiraatiota muun muassa ympäröivästä kaupunkimiljööstä ja luonnosta.

Taiteilijat toivovat myös, että heidän teoksensa tarjoaisivat hetken pakotien pois arjesta.

HKL:n nettivisuilla päivitetään tietoja asemista ja niiden taiteilijoista. Seuraa myös HKL:n somekanavia, joissa taiteilijoihin voi tutustua.

Ruoholahti:

Pikselit, tekijä Heli Mannisenmäki



”Teos koostuu pikseleiksi muokatuista maisemista, jotka ilmentävät urbaania tunnelmaa. Kiireessä kuvat näyttäytyvät vain pikseleinä ja erivärisinä väripalkkeina, mutta jos on aikaa pysähtyä, katsoa tarkemmin, voi pikseleistä alkaa muodostua maisemia.”

Puotila:

Linnut, tekijä Marjo Heino.

”Teoksessa kuvataan liikettä niin, että tunnelma on lennokas ja positiivinen. Lintujen muotokieli on uudenlainen ja hahmot ovat virtaviivaisia, mutta silti selvästi tulkittavissa. Lintujen muodoissa on myös leikillisyyttä ja kekseliäisyyttä.”