Ruoka eriarvoistaa suomalaislapsia – POP Pankki ohjaa joulumuistamisensa Venner-ruokalahjoitukseen perheille

Vähävaraisten perheiden ruoka-apupyynnöt ovat kasvaneet syksyä kohti. Tämä näkyy perheiden ravitsemuksen puolesta kampanjoivan Vennerin sekä järjestöjen yhteydenotoissa. Sekä koulujen että omaehtoiset koronakaranteenit ovat vaikuttaneet kotiaterioinnin lisääntymiseen ja tämä vuosi on haastanut perheitä monella tavalla. Riittävyyden ohella ruoan terveellisyys ja monipuolisuus huolestuttaa perheitä. POP Pankki lahjoittaa TekojenTiistaina 1.12.2020 suomalaisperheille yli 2300 terveellsitä ruoka-annosta mahdollistavaa Venner-laatikkoa.

Vaikka elintarvikkeiden hintatason kehitys on Suomessa muuhun Eurooppaan nähden maltillista, on ruoan hinta meillä POP Pankin Kansalaisbarometrin sekä Pellervon Taloustutkimuksen (PTT) mukaan yleiseen hintakehitykseen verrattuna korkealla*. Muun muassa kausityöntekijäpulasta ja logistiikasta johtuva hedelmien, marjojen ja vihannesten voimakas kuluttajahintojen kiristyminen on erityisesti vaikuttanut keskimääräiseen ruoan hinnan nousuun. Korona-aikaan ruoan kysyntä on yleisesti kohdistunut edullisempiin tuotteisiin.

Monipuolinen ruoka on haaste vähävaraisille perheille

Ravitseva ruoka on Vennerin perustajan Tuulia Järvisen mukaan yksi suomalaisperheiden suurimpia eriarvoistavia tekijöitä, sosioekonomisen aseman vaikuttaessa terveyteen voimakkaasti. Lapset tarvitsevat monipuolista ruokaa kehityksensä tueksi. Hinta on yksi tekijä, mutta perheissä kaivataan myös ohjausta ja taloudellisia kokkailutaitoja. Runsaat Venner-ruokalaatikot on suunniteltu siten, että ne sisältävät viikon ateriasuunnitelman 4-6 hengelle raaka-aineineen ja resepteineen. Lisäksi perhe saa kutsun yhteiseen ruoanlaittoon kutsuvalle e-kokkikurssille.

”Ruoka-avun tarve on jopa kaksin- tai kolminkertaistunut tämän haasteellisen vuoden aikana eri lähteiden mukaan. Kevät suorastaan räjäytti perheiden yhteydenotot meidän ja kumppaniemme suuntaan. Nyt, jos koskaan perheissä tarvitaan ravitsevia, iloa tuottavia hetkiä keittiössä, ja taloudellisia, terveellisiä kokkailutaitoja, jotka tukevat hyvinvointia, voimauttavat ja auttavat jaksamaan,” toteaa Vennerin Tuulia Järvinen.

POP Pankki ohjaa perinteisen joulumuistamisensa tänä vuonna Vennerille mahdollistaen yli 50 ruokalaatikon jakamisen.

”Suomalaisen hyvinvoinnin tukeminen on yksi POP Pankin perusarvoista. Meillä on Suomessa rikkaat ruokaperinteet, joten ruoan nouseminen perheiden eriarvoistavaksi tekijäksi on huolestuttavaa. Venner tekee tärkeää työtä suomalaisten perheiden monipuolisen ravitsemuksen eteen. Haluamme konkreettisten raaka-aineiden lisäksi innostaa perheitä kokeilemaan erilaisia makuja ja edullisia reseptejä. On rohkaisevaa, kuinka Vennerin laatikkoa koskevien palautteiden mukaan perheissä on aidosti opittu uusia taitoja”, sanoo POP Pankin markkinointipäällikkö Hanna Siimes.

*Ruoan hinta nousee tänä vuonna 1,5 prosenttia, kun PTT:n kansatalouden ennusteen mukaan yleinen inflaatio on tänä vuonna 0,3 prosenttia. Lähde: https://www.ptt.fi/ennusteet/maa-ja-elintarviketalous.html

POP Pankin Kansalaisennuste, https://bit.ly/36Prell, julkaistiin kesäkuun lopulla, seuraava julkaistaan joulukuussa.