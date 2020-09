Ruokaa verkosta – Prisma Rovaniemen uusi ruoan verkkokauppa tuo ostokset jopa kotiovelle asti

Oulun ravintola Amarillon ja Grill It!:n asiakkaalla todettu koronavirustartunta 20.8.2020 22:13:33 EEST | Tiedote

Oulun kaupungin tartuntatautiviranomaiset tiedottivat tänään, että henkilöllä, joka on vieraillut asiakkaana Oulun Grill it! -ravintolassa sekä Amarillossa viime perjantai-illan ja -yön aikana, on todettu koronavirustartunta.