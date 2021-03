Ruokakaupat avoinna normaalisti – laajat aukiolot ja verkkokauppa helpottavat arkea

Kaikki Turun Osuuskaupan marketit ovat normaalisti auki. Ruokaa voi tilata kätevästi myös verkosta.



- Olemme johdonmukaisesti kehittäneet marketkaupan palvelujamme ja muun muassa laajentaneet ruokakauppojemme aukioloaikoja. Tällä hetkellä yhteensä 12 markettia palvelee ympäri vuorokauden. Lisäksi ruoan verkkokauppa sujuvoittaa arkea ja antaa mahdollisuuden asioida ilman kontakteja, kertoo marketeista ja liikennemyymälöistä vastaava toimialajohtaja Mikko Junttila.



Koronpandemia on vauhdittanut ruoan verkkokaupan palvelujen kysyntää ja palvelut ovat ennätyksellisen suosittuja ja kysyntä kovaa. Tällä hetkellä Turun Osuuskaupassa kerätään viikkotasolla yli 2000 asiakkaan ostokset. Ruoan verkkokaupan palvelut ovat saatavilla yli 20 Turun Osuuskaupan marketissa.

- Ruoan verkkokauppa on ollut viimeisen vuoden voimakkaassa kasvussa. Viimeisen vuoden aikana olemme laajentaneet ruoan verkkokaupan verkostoa merkittävästi ja samanaikaisesti parantaneet asiakaskokemusta. Tämä näkyy myös myynnissä, joka oli viime vuonna tuplat verrattuna edellisvuoteen. Kasvatamme koko ajan myös keräilykapasiteettiamme ja toimitusajat ovat edelleen varsin kohtuullisia. Varsinkin noutolokerikoihin ruokaa saa tilattua lyhyelläkin varoajalla, Junttila kertoo.

Myös vuosi sitten avattu ikäihmisille suunnattu ruoan tilaamista helpottava puhelinpalvelu on edelleen käytössä.

- Puhelinpalvelu perustettiin viime keväänä pikavauhtia palvelemaan riskiryhmään kuuluvia yli 70-vuotiaita, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta asioida ruoan verkkokaupassa netin tai sähköpostin välityksellä. He voivat soittaa ruokatilauksia varten perustettuun asiakaspalveluun ja tilata valikoimista elintarvikkeita ja hygieniatarvikkeita. Asiakaspalvelijat tekevät tilaukset soittajien puolesta ja tuotteet keräillään kaupoissa valmiiksi, Junttila kertoo.

Marketeissa turvallisuus edellä

- Huolehdimme kaikin tavoin, että toimipaikkojemme turvallisuus ja hygienia ovat erityisen hyvin hoidettu. Noudatamme viranomaisten ja yrityksen sisäisiä koronavirusta koskevia ohjeita ja määräyksiä. Henkilökuntamme on ohjeistettu huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja yleisestä hygieniasta sekä toimimaan poikkeustilanteissa. Henkilökuntamme käyttää myös aina kasvosuojaimia ollessaan samoissa tiloissa muiden työntekijöiden tai asiakkaiden kanssa. Siivouskäytäntöjämme on tehostettu ja saippuan, käsidesin ja käsipyyhkeiden riittävyys kaikissa tiloissa varmistettu. Lisäksi ohjeistamme asiakkaita monin tavoin, jotta asiointi on mahdollisimman turvallista, Junttila summaa.

Ajantasaiset aukioloaikamme löytyvät helpoimmin verkkosivuiltamme www.tok.fi, ravintoloiden osalta osoitteesta www.raflaamo.fi ja hotellien osalta osoitteesta www.sokoshotels.fi.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Mikko Junttila, puh. 010 764 4005

**

AVOINNA KELLON YMPÄRI 24h

Prisma Tampereentie, Turku

Prisma Piispanristi, Kaarina

S-market Aura

S-market Majakkaranta, Turku

S-market Naantali

S-market Mynämäki

S-market Paimio

S-market Manhattan

S-market Vakka-Suomenkatu, Uusikaupunki

Sale Humalistonkatu, Turku

Sale Hämeenkatu, Turku

ABC market Koulukatu, Turku

RUOAN VERKKOKAUPAT PALVELEVAT

Prisma Itäharju, Turku

Prisma Mylly, Raisio

Prisma Loimaa

S-market Majakkaranta, Turku

S-market Naantali

S-market Mynämäki

S-market Nousiainen

S-market Vehmaa

S-market Vakka-Suomenkatu, Uusikaupunki

S-market Paimio

S-market Sauvo

S-market Piikkiö

S-market Aura

S-market Kaarina

S-market Manhattan

S-market Parainen

Sale Rymättylä

Sale Lemu

Sale Kustavi

Sale Taivassalo

Sale Nauvo

Sale Alastaro

Food Market Herkku

Puutorin noutopiste, Turku

Kupittaan asema, asemakäytävän noutopiste (sisäänkäynti noutopisteelle Original Sokos Hotel Kupittaan ovesta)

Lisätiedot ja tilausohjeet ruoan tilaamiseksi verkosta löydät täältä >>