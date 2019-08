Ruokamaailman uusi hitti Boltsi saatavilla huomenna kaikista S-kaupoista

Lumi julkaisee uuden nahkalaukkumalliston – laukut myyntiin vain Prismoihin 17.7.2019 08:00:00 EEST | Tiedote

Marketketju haluaa yllättää asiakkaitaan kotimaisten design-brändien yksinoikeusmallistoilla. Kotimainen Lumi Accessories tunnetaan laadukkaista nahkalaukuistaan, joilla on vankka ihailijakuntansa. Nyt Prisma ja Lumi aloittavat yhteistyön, jonka myötä laukut tulevat kaikkien saataville. Uuden ARKI Collection -malliston uniikit laukut tulevat yksinoikeudella myyntiin Prismoihin 17.7. Mallisto sisältää kolme erikokoista laukkua, jotka on suunniteltu avuksi arjen haasteisiin. Suunnittelussa on tavoiteltu keveyttä, toiminnallisuutta ja helppohoitoisuutta. Kaikki turha on karsittu pois. Tämä näkyy myös laukkujen hinnoissa.