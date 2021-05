Ruokapakkauksiin selkeä tieto ravinnosta

Jaa

Ruokamarketissa kulkevilla suomalaisilla on useimmilla jokin sairauteen liittyvä syy löytää terveellisempiä vaihtoehtoja, esimerkiksi tyypin 2 diabetes, verenpaine, kolesteroli ja ylipaino. Asiakkaan oikeus on löytää tuotteet, jotka soveltuvat hänelle parhaiten, terveyttä tukien.

Nykyiset ravintotietomerkinnät vaikeaselkoisia, eivätkä tue terveyttä

EU:n määräysten mukaiset ravintotiedot eivät edistä hyviä valintoja. Tietoja pitää erikseen etsiä pakkauksen takaosasta. Jos ravintosisältötiedot löytyvät, harva kuluttuja pystyy tulkitsemaan, mikä on lukuihin tai prosentteihin perustuvan tiedon merkitys itselle kokonaisruokavalion kannalta.

Tarvetta ymmärrettävälle ruokatiedolle olisi. Suomalaisista 95 % saa liikaa suolaa, valtaosalle tulee ylimääräisiä kaloreita, sokerin saanti on runsasta ja kovaa rasvaa syödään liikaa.

Etuosan pakkausmerkinnöistä kokemusta monista maista

Etuosan merkintöjä on käytetty monissa maissa, ja niiden vaikutuksia on tutkittu. Toimiva merkki tai symboli on riittävän iso, riittävän yksikertainen, ei numeroita, korkeintaan kolme sanaa. Asiakas löytää tiedon elintarvikkeen epäterveellisyydestä silmäillessään kaupan hyllyjen tuotteita.

Selkeät varoitusmerkit auttavat ihmisiä syömään terveellisemmin

Tehokkaimmat ovat pakollisiksi säädetyt varoitusmerkit, joita on käytettävä epäterveelliseksi luokiteltujen tuotteiden pakkausten etuosassa.