Ruoššaluosa bivddus galgá váldit vuhtii Atlántta luosa

Kyttyrälohen kalastuksessa tulee huomioida Atlantin lohi 26.5.2023 10:09:34 EEST | Tiedote

Tenon kalastus on ensi kalastuskaudella poikkeuksellista. Atlantin lohen kanta on hyvin heikko, ja sen kalastus on kiellettyä. Sen sijaan kyttyrälohta odotetaan nousevan Tenoon, mutta määrää on vaikea ennakoida. Kaikkien Tenojoella tänä vuonna kalastavien on hyvä tunnistaa kyttyrälohi ja tietää, kuinka sen kanssa tulee toimia.