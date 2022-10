Ruotsalainen miljardikonserni avasi teollisuuden akkujärjestelmiä valmistavan tehtaan Tampereelle

Celltech Solutions Oy suunnittelee ja valmistaa akkujärjestelmiä teollisuuden vastuulliseen sähköistämiseen. Yhdessä sisaryritystensä kanssa Celltech Group on akkualan yksi suurimmista toimijoista Euroopassa. Celltech Group on osa ruotsalaista Addtech AB -konsernia.

Addtech AB on ruotsalainen teknisen kaupan pörssiyhtiö. Konserniin kuuluu noin 3500 työntekijää yli 140 yksittäisessä yrityksessä, jotka myyvät huipputekniikan tuotteita ja ratkaisuja pääasiassa teollisuuden ja infrastruktuurin alalla toimiville asiakkaille noin 20 maassa. Addtech luo optimaaliset olosuhteet yritysten tuottavuudelle ja kasvulle. Konsernin vuotuinen liikevaihto on yli 14 miljardia kruunua. Addtech on listattu Nasdaq Tukholmassa.