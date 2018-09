Ruotsalainen Nextory lanseeraa digitaalisen kirjapalvelunsa Suomessa

Lehdistötiedote / Tukholma 03.9.2018. Digitaalinen kirjapalvelu Nextory lanseerataan tänään Suomen markkinoilla. Nextory tarjoaa asiakkailleen ääni- ja e-kirjojen rajattoman käytön suoraan kännykkään. – Visiomme on lisätä lukemista. Tuntuu upealta, että olemme nyt myös naapurimaassamme Suomessa, sanoo Nextoryn perustaja ja toimitusjohtaja Shadi Bitar.

Jo Shadi Bitarin lapsuudessa Syyriassa kirjat olivat parasta, mitä hän tiesi. Kun hän 11-vuotiaana aloitti uuden elämän Ruotsissa, hän oppi ruotsin kielen nopeasti juuri suuren lukutottumuksensa ansiosta ja pääsi siten sisään yhteiskuntaan. Hänen visionsa Nextoryn suhteen on tuoda kirjallisuus ja sen mukanaan tuomat tiedot ja taidot kaikkien saataville, riippumatta siitä, missä he ovat tai keitä he ovat.

– Suomi on ensimmäinen askeleemme Ruotsin ulkopuolelle ja olen henkilökohtaisesti erityisen vaikuttunut Suomen koulujärjestelmästä ja siitä, että Suomen PISA-tulokset ovat yksiä maailman parhaista. Kirjapalvelullamme tuomme kirjat vielä helpommin saataville ja uskon, että sekä yksilöt että yhteiskunta voisivat paremmin, jos yhä useammat lukisivat enemmän. Lukeminen vahvistaa demokratiaa ja parantaa maailmaa, sanoo Nextoryn perustaja ja toimitusjohtaja Shadi Bitar.

Paljon potentiaalia Suomessa

Digitaalisten kirjojen markkinat kasvavat Suomessa rytinällä. Digitaaliset tilauspalvelut kasvoivat Suomessa 56 prosenttia vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen*. Nextory näkee suurta potentiaalia Suomessa, ja Nextory tarjoaa suomalaisille muun muassa:

Laajan valikoiman kirjoja suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Perhetilauksen, jossa saat alusta asti käyttöösi profiilit neljälle henkilölle. Jokainen perheenjäsen voi luoda oman kirjalistansa ja lapsiprofiileihin voi halutessaan asettaa pääsyn pelkkiin lastenkirjoihin. Perhetilauksen avulla kaikki voivat lukea ja kuunnella eri laitteilla samanaikaisesti.

Myös useita muita tilaustyyppejä käytön mukaan valittaviksi, joista edullisin maksaa 13,99 euroa kuukaudessa.

Digitaalisuus tekee lukemisesta helppoa

Digitaalisella lukemisella on paljon etuja. Kirjat ovat aina mukana, tekstin kokoa voi muuttaa suuremmaksi ja omista kirjoista saa helposti kokonaiskuvan. Mutta ennen kaikkea helppo saatavuus tarjoaa niin paljon uusia tilaisuuksia lukea, että on helpompi ehtiä lukemaan.

– Digitaalinen kirjapalvelumme lisää lukemista. Tekniikka on tuki ja apuväline, jonka ansiosta meidän on helpompi lukea kuin koskaan ennen. Uskon, että yhä useammat vaihtavat fyysiset kirjat digitaalisiin, koska ne on helpompi pitää aina mukanaan, sanoo Shadi Bitar.

Lähde: Suomen Kustannusyhdistys: https://tilastointi.kustantajat.fi/PublicReporting/QuarterlyFrom2013.aspx?reportName=QuarterlyFrom2013.xml&active=650

Mikä Nextory on? Nextory tarjoaa tilauspalvelun avulla rajattoman pääsyn e- ja äänikirjoihin. Suomenkielinen palvelu on ladattavissa sekä App Storesta että Google Play:sta. Sivustolla www.nextory.fi voit liittyä jäseneksi ja lukea lisää Nextorysta ja sen eri tilausmuodoista. Tervetuloa!