Ruotsalaisia stressaa asuntokauppa enemmän kuin vauvan saanti – suomalainen Blok tuo ensimmäisenä digitaalisen ratkaisunsa Ruotsiin

Blok on ainoa suomalainen kiinteistönvälittäjä, jolla on toimintaa myös Ruotsissa. Lanseeraus on myös Blokin ensimmäinen aluevaltaus Suomen rajojen ulkopuolella. Blokin toimintoja Ruotsissa lähtee vetämään H&M:llä ja Uberilla aiemmin uraa tehnyt Ludvig Hjalmarsson.

Ludvig Hjalmarsson, tj. Blok Ruotsi (vas.), Rudi Skogman, konsernin tj. , perustaja, Johannes Westergård, välittäjä, Blok Ruotsi.

Liikevaihtonsa viime vuonna Suomessa lähes kymmenkertaistanut Blok laajentaa toimintaansa nyt Ruotsiin. Yrityksen palvelu lanseerataan aluksi Tukholman kantakaupungissa ja laajenee myöhemmin muille alueille Ruotsiin. Ruotsin toimintoja alkaa vetää Ludvig Hjalmarsson, joka on aiemmin työskennellyt H&M:llä ja Uberilla. Uutinen uudesta palvelusta onkin herättänyt Ruotsissa jo suurta kiinnostusta ja esimerkiksi Di Digital uutisoi lanseerauksesta näyttävästi. Blok tuo Ruotsin markkinoille ensimmäisenä välittäjänä muun muassa digitaalisen palvelupolun, virtuaaliesittelyt, läpinäkyvät ja verifioidut sähköiset tarjoukset sekä algoritmeihin pohjautuvan hinta-arvion. Ratkaisuille on Ruotsissa tarve sillä kiinteistönvälitysala on siellä vielä hyvinkin perinteinen, eikä digitaalisia ratkaisuja hyödynnetä vielä kovinkaan laajasti. "Olemme tämän vuoden aikana lokalisoineet palvelukonseptia niin, että se sopii ruotsalaisen kuluttajan tarpeisiin. Pystymmekuitenkin hyödyntämään Suomessa kehitettyä teknologiaa hyvinkin kattavasti ja nyt lähdemme ensimmäisenä suomalaisena Ruotsin asuntomarkkinoille", Blokin toimitusjohtaja Rudi Skogman sanoo. Ruotsalainen asuntokauppa eroaa jonkin verran kotimaisesta asuntokaupasta. Tukholmassa asunnot myydään nopean tarjouskaupan päätteeksi. Kun tarjoukset eivät ole sitovia ja ne tehdään intensiivisen kilpailutilanteessa, on markkinalla esiintynyt ilmiö, jossa jokin taho on pyrkinyt nostamaan hintatasoa niin sanottujen valetarjousten avulla. Blokin järjestelmässä tarjouksen voi jättää vain tunnistautumalla pankkitunnusten avulla ja tarjouksista ja sen tekijöistä jää kirjaus. Näin peli pysyy puhtaana ja osapuolien välinen läpinäkyvyys lisääntyy. Myös verkossa tehtävä algoriminen hinta-arvio sekä 3d-mallin avulla asuntoon tutustumisen mahdollistava virtuaaliesittely ovat uutuuksia, joita muut välittäjät eivät Ruotsissa vielä tarjoa. "Asunnon myyminen ja välittäjän käyttäminen on Ruotsissa tällä hetkellä Suomeen verrattuna hyvin analoginen prosessi. Uskomme, että digitaalinen asiakaspolun tuominen markkinoille vähentää asunnon omistajan myyntiin liittyvää ahdistusta", Skogman jatkaa. Blokin teettämän markkinatutkimuksen mukaan asuntokaupat stressaavat ruotsalaisia jopa enemmän kuin päätös hankkia lapsi. YouGovin keväällä tekemässä kyselyssä kartoitettiin elämän suuria päätöksiä ja niiden koettua stressaavuutta. Kyselyyn vastasi 1000 täysi-ikäistä ruotsalaista. "Jotain on selkeästi vinossa, jos nykyiset palvelut ja menettelytavat eivät ole pystyneet lievittämään asiakkaiden tuntemuksia asuntokaupan osalta" sanoo Skogman. Yrityksen huomattaviin omistajiin kuuluu ruotsalaisen mediakonserni Bonnierin sijoitusrahasto. Vuonna 2017 perustettu Blok toimii 34:llä paikkakunnalla Suomessa. Yritys on kahdessa vuodessa myynyt yli 1500 asuntoa yhteensä 350 miljoonan euron edestä. Blok valittiin tänä vuonna Suomen parhaaksi verkkopalveluksi Grand One-gaalassa. Suurimmat erot Suomen ja Ruotsin asuntomarkkinoiden välillä:



- Asuntokaupasta tehty voitto on veronalaista vaikka asunnossa olisi asunut useamman vuoden. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa vanhoja perheasuntoja ei ilmesty markkinoille. Verotus suosii omiin tarpeisiin liian isoksi muuttuneeseen asuntoon jäämistä, koska nykyisillä omistajat häviävät verotuksessa, vaikka alhaisemmat asuinkustannukset pienemmässä asunnossa houkuttaisivat. - Ruotsissa omistusasunnot ostetaan asunto-osakeyhtiöiden sijaan asumisoikeusyhdistyksistä (bostadsrättsförening). Ruotsalainen bostadsrätt muistuttaa hyvin paljon suomalaista asunto-osakejärjestelmää, eikä sitä pidä sekoittaa suomalaiseen asumisoikeusjärjestelmään. Ruotsissa asuntojen vuokrausta säädellään enemmän kuin Suomessa. Vuokrahinnat ovat säänneltyjä. Lisäksi asunnon omistajan on pyydettävä lupaa asunnon vuokraukseen asumisyhdistykseltä, joka voi kieltää asunnon vuokraamisen.



- Ruotsissa asunnoista tehtävät tarjoukset eivät ole sitovia ja jos toinen osapuolista tuleekin toisiin aatoksiin ennen kauppakirjan allekirjoittamista hän voi jättäytyä pois kaupasta ilman seuraamuksia toisin kuin Suomessa, jossa on käytössä 4% vakiokorvaus.



- Kovan kilpailun vuoksi etenkin Tukholmassa perinteistenkin välittäjien palkkiot ovat huomattavasti Helsingin palkkioita matalampia. Keskimääräinen välityspalkkio Tukholmassa on n. 1.5 %, kun Helsingin keskimääräinen palkkio on 3.6 %.

Ludvig Hjalmarsson, tj. Blok Ruotsi (vas.), Rudi Skogman, konsernin tj. , perustaja, Johannes Westergård, välittäjä, Blok Ruotsi.

