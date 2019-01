Ruotsin Johan Storåkers nappasi 65 000 euroa suomalaispelaajien nenän edestä

Casino Helsingissä järjestetty Helsinki Freezeout -pokeriviikko huipentui turnaukseen, joka venyi lopulta kolmepäiväiseksi.

Voiton nappasi lauantai-iltana tukholmalainen pitkän linjan pokeriammattilainen Johan Storåkers, joka löi kaksinpelissä Eelis Pärssisen. Storåkers tienasi voitostaan kotiinviemiseksi yli 65 000 euroa.

- Pelasin perjantaina hyvin. En ole koskaan aiemmin bluffannut Pärssistä vastaan ja nyt onnistuin perjantaina isossa bluffissa. Sain sitä kautta momentumin itselleni, Storåkers totesi.

Helsinki Freezeout -viikon Texas Hold’em -pääturnaukseen osallistui 116 pelaajaa, ja palkintopotissa oli kaikkiaan 210 000 euroa. Torstaina alkanut turnaus oli suunniteltu kaksipäiväiseksi. Voittajaa ei kuitenkaan saatu perjantaina selville kasinon aukioloajan puitteissa, joten kolme parasta pelaajaa palasi lauantaina taistelemaan palkintorahoista. Voittaja ratkesi lopulta nopeasti, kun Storåkers pudotti ensin suomalaisen Sargon Esfendiyarin ja jo kohta oli Eelis Pärssisen vuoro.

Storåkers voittanut jo markka-aikana

Johan Storåkers on tienannut urallaan livepeleistä yli 3,5 miljoonaa dollaria. Miehen vyöllä on Helsingistä lukuisia aiempia turnausvoittoja, joista ensimmäinen jo kahdenkymmenen vuoden takaa. Silloin mies ansaitsi Midnight Sun -turnauksesta lähes 125 000 markkaa.

- Tämä voitto tuntuu todella hyvältä ja helpottavalta. Viimeiset seitsemän vuotta olen pelannut melko vähän. Nyt kun kaksi lastani ovat hieman kasvaneet, saatan alkaa pelata taas isompaa peliä, Storåkers kertoi.

Kakkossijastaan noin 41 000 euroa tienannut Eelis Pärssinen pelaa pääasiassa nettipokeria. Viime vuonna mies tienasi netin käteispeleistä seitsemännumeroisen summan, mutta nyt pelit saattavat hieman hiljentyä.

- Vuosi 2018 oli tosi hyvä, ja myös 2019 on lähtenyt hyvin käyntiin. Minulle on tulossa toinen lapsi alkuvuodesta, joten pikkuisen hiljaisempi vuosi saattaa olla tiedossa. Tänään on kuitenkin tarkoitus pistää vapaalle ja pitää hauskaa kavereiden kanssa, Pärssinen sanoi.

Takuupotit ja satelliiti ovat tuoneet lisää livepelaajia

Nettipokerista tutut takuupotit tuotiin Casino Helsingin turnauksiin viime vuonna. Veikkaus oli luvannut Freezeout-viikon turnauksiin yhteensä 600 000 euron takuut.

- Takuupotit ovat tuoneet selvästi lisää pelaajia liveturnauksiin. Freezeoutissakin kärkisijoilla on ollut paljon uusia nimiä, Veikkauksen tuotepäällikkö Sami Siltanen toteaa.

- Pokeri elää nousukautta, ja se näkyy myös netissä. Veikkauksen nettipokeri on suositumpaa kuin koskaan, mikä taas näkyy positiivisesti myös livepeleissä. Esimerkiksi Freezout-viikolle tuli yli sata osallistujaa netissä järjestettävien satelliittiturnausten kautta.

Helsinki Freezeout, Texas No Limit Main Event 1050€:n sisäänosto, yhdeksän parasta: