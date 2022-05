Ruotsin suosituimmat hiiret vipeltävät vauhdilla Suomeen: kolme Musse ja Helium -lastenromaania ilmestyy kuluvana vuonna

Tiedote: WSOY:n syksyn 2022 kirjat on julkistettu 12.4.2022 14:00:00 EEST | Tiedote

Kotimainen kaunokirjallisuus Hanna Brotheruksen Henkeni edestä on rohkea ja rehellinen kuvaus naisen ikääntymisestä. Romaani tarkastelee itsenäisyyden olemusta ja kehollisuutta sekä pelkoa elämän rajallisuudesta. Vera Valan Italialainen peli on Milanoon sijoittuvan psykologisen Salla Kotka -dekkarisarjan avausosa. Arttu Tuomisen Häväistyt on suositun Delta-sarjan itsenäinen neljäs osa, jossa pohditaan, miten pahuuden voi tunnistaa. Ilkka Remeksen trillerien ajankohtaisuus ja osumatarkkuus häkellyttävät kerta toisensa jälkeen: romaanissa Tornado Eurooppa on sodan kynnyksellä. Pimeät kuut on Tommi Kinnusen jäänkirkasta valoa hohtava romaani naisopettajasta, joka luuli tietävänsä kuka on. Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajan rakkaustarina on syvältänaurattava romaani, joka kuljettaa lukijaa suuresta surusta suureen iloon. Kadonnut aika on Suvi Vaarlan terävästi nähty ajankuva ja vangitseva romaani hankalista perhesuhteista, julkisuudesta ja teknologiasta, jolla on ennakoimattomia seurauksia.