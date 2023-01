Ruskeasannan Sortti-asema Vantaalla palvelee myös viikonloppuisin 7.1. alkaen

Ruskeasannan Sortti-asema palvelee 7.1.2023 alkaen samoilla palveluajoilla kuin Konalan Sortti-asema Helsingissä: arkisin klo 7–21 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10–18. Koivukylän Sortti-pienasema noudattaa samassa paikassa sijaitsevan Kierrätyskeskuksen aukioloaikoja. Pienasemalla on suppeampi määrä vastaanotettavia jätelajeja.

- Vuonna 2022 asemillamme kävi reilut 550 000 asiakasta. Kolmannen palvelupisteen avaaminen viikonlopuiksi helpottaa ja nopeuttaa nyt asiointia, käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen uskoo.

Asiakasmäärät HSY:n Sortti-asemilla ovat liki kaksinkertaistuneet viimeisen 10 vuoden aikana. Tänä aikana pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella Sortti-asemien määrä on kasvanut neljästä viiteen ja lisäksi on avattu yksi Sortti-pienasema. Konalan Sortti-asema Helsingissä on palvellut viikonloppuisin huhtikuusta 2020 alkaen ja asiointi asemalla on ruuhkautunut välillä.

eSortti.fi ja itsepalvelujärjestelmä nopeuttavat asiointia asemilla

Asioinnin kehittämiseen on panostettu Sortti-asemilla muutoinkin kuin aukioloja laajentamalla. eSortti.fi-verkkopalvelussa asiakkaat voivat ilmoittaa ja tarvittaessa maksaa ennakkoon tuomansa materiaalit. Palvelua voi käyttää myös pelkästään apuna omien jätteiden hinnan arvioinnissa.

Sortti-asemilla on nykyään itsepalvelulaitteet, joten asioida voi halutessaan ilman henkilökunnan apua. Myös maksu hoituu yleisimmillä maksukorteilla tai laskulla joko itsepalveluna tai palvelupisteessä.

Toiminnan painopiste on muuttunut jäteasemasta kierrätysasemaksi

Jätteiden hyödyntäminen kehittyy nopeaa vauhtia: yhä suurempi osa Sortti-asemalle tuoduista jätteistä saadaan kierrätettyä uusien tuotteiden raaka-aineiksi tai energiantuotantoon.

- Kaiken mahdollisen kierrättäminen on tämän päivän tavoite. Yhteiskunnassa on herätty siihen, että luonnonvarat eivät riitä loputtomiin, Mäntynen toteaa.

Kierrätettävien jätelajien määrä onkin kasvanut. Uusimpia erikseen lajiteltavia jätteitä ovat esimerkiksi muoveista muutkin kuin pakkaukset sekä kipsi, jotka pystytään nykyään hyödyntämään uusien tuotteiden raaka-aineina. Rakentamisen kiertotalouteen panostetaan nyt paljon.

- Tällainen kiertotalouden toteutuminen ja yhdessä kierrättäminen edellyttää uudenlaista lajittelun oppimista ja omaksumista niin asukkailta kuin Sortti-asemien henkilökunnaltakin. Meidän pitää jatkaa oman henkilökuntamme valmentamista, jotta he osaavat neuvoa jätteiden lajittelussa ja kierrättämisessä, Mäntynen miettii.

Lisätietoa:

www.hsy.fi/sorttiasemat