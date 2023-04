Ruskeasuolle nousevan raitiovaunu- ja bussivarikon rakentaminen on pitkällä

Jaa

Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon runko on valmistunut ja rakennus noussut harjakorkeuteen. Alkuvuonna 2024 valmistuva raitiovaunuvarikko tulee olemaan Helsingin raitioliikenteen päävarikko Koskelan varikon ohella, minkä lisäksi varikkoalue palvelee Helsingin seudun liikenteen bussivarikkona. Varikon tilaaja on Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryhtiö Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy ja pääurakoitsija on Skanska.

Ilmakuva Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikosta 26.4.2023.

Ruskeasuon varikon työmaalla on parhaillaan useita työvaiheita käynnissä. Raitiovaunujen osalta sekä korjaamossa että vaunujen säilytyshallissa tehdään raidetöitä. Varikolle tulee säilytystilaa sadalle raitiovaunulle. Säilytystilan lisäksi raitiovaunuille on kuusi vuorokausihuoltopaikkaa, kahdeksan korjauspaikkaa sekä sorviraide. Kokoonsa nähden varikko on erittäin kompakti. Muun muassa myötäpäiväinen kulkusuunta tehostaa varikon toimintaa, sillä päivähuollosta raitiovaunut voidaan ajaa suoraan säilytykseen ilman, että varikolla täytyy tehdä ylimääräistä kierrosta. Lisäksi varikon erikoisuutta, katolle tulevaa bussikantta rakennetaan. Kannelle mahtuu 220 kappaletta 14-metrisiä busseja. Lisäksi varikolle tulee kaksi bussien vuorokausihuoltopaikkaa. Myös bussien tarvitseman ajoluiskan rakennustyöt ovat käynnissä. Julkisivun osalta varikko alkaa saamaan sille suunniteltua puuverhousta. Lisäksi varikolla tehdään erilaisia maanrakennustöitä ja asennuksia sekä toimistotilojen rakenteita. Ruskeasuon varikkoa rakennetaan ympäristö huomioiden. Rakentamisessa käytetään vähähiilistä betonia, ja rakennusjätteestä 90 prosenttia menee hyötykäyttöön. Lisäksi uusi varikko lämpenee maalämmöllä. Hankkeelle haetaan BREEAM-ympäristöluokituksen toisiksi korkeinta Excellent-tasoa, millä voidaan varmistaa varikkohankkeelle asetetut kestävän ja ympäristövastuullisen rakentamisen tavoitteet. Valmistuttuaan varikko on keskeinen raitiovaunu- ja bussiliikenteen solmukohta Ruskeasuon varikon rakennustyöt aloitettiin talvella 2021, ja kokonaisuudessaan varikko valmistuu alkuvuonna 2024. Rakentaminen ja sen aikataulu sekä hankkeen kustannusarvio noudattavat yhdessä tilaajan ja pääurakoitsijan keskenään sopimia tavoitteita. Valmistuttuaan Ruskeansuon varikko tulee olemaan Helsingin raitioliikenteen päävarikko Koskelan varikon ohella. Uusi varikko tulee palvelemaan Helsingin länsiosien raitiolinjojen sekä Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueellisen bussiliikenteen tarpeita. Ruskeasuon varikkohanke on osa raitiovaunuvarikoiden kehittämissuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on varautua sekä kantakaupungin lisääntyvän raitioliikenteen että tulevien pikaraitoteiden kalustojen tarpeisiin. Varikon tilaaja on Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryhtiö Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy ja pääurakoitsijana toimii Skanska.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Ilmakuva Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikosta 26.4.2023. Lataa Havainnekuva Ruskeasuon varikosta. Lataa

Linkit