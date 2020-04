Ruskeiden Tyttöjen ja S&S:n kirjoituskilpailussa palkitaan kolme kirjoittajaa

Ruskeiden Tyttöjen ja Kustantamo S&S:n RT Lit -yhteistyö huipentui kirjoituskilpailuun, jonka voitti Olivia Olamba N'Djeka runollaan Mandartania. Kirjoituskilpailun sadosta kootaan kirjoituskokoelma, jonka S&S julkaisee 2021.

Kirjoituskilpailun teema oli hiukset, ja siihen sai osallistua proosa-, runo- tai esseetekstillä. Kilpailuun saatiin määräaikaan mennessä reilut parikymmentä kirjoitusta, joiden joukosta kirkkaaksi voittajaksi valikoitui Olivia Olamba N'Djekan Mandartania.

Raatiin kuuluivat kirjailijat Koko Hubara ja Ranya Paasonen sekä S&S:n kustantaja Mirjam Ilvas.

24-vuotias Olivia Olamba N’Djeka on kotoisin Oulusta ja asuu tällä hetkellä Turussa. Hän on ammatiltaan sairaanhoitaja ja työskentelee vanhustenhoidon tehtävissä. Kirjoittaminen on Olamba N’Djekalle rakas harrastus, johon hän sai kipinän teini-iässä osallistuttuaan lasten ja nuorten kirjallisuuskerhoon: ”Vapaa-ajallani luen ja kirjoitan paljon. Rakkaus kieleen ja sen käyttöön syttyi jo lapsena, ja se näkyy myös kiinnostuksessa vieraita kieliä kohtaan. Lukioikäisenä kirjoittamiani tekstejä julkaistiin eräässä verkkolehdessä. Tasapainoa kirjallisuusharrastukselle tuo urheilu.”

Ote runosta Mandartania:

hankin suoristusraudan, voimakasta geeliä ja punertavamman sävyn

ja kun täytin kaksikymmentä vuotta jätin äitini ihastelemaan uuden alkunsa

pehmeää pellavaa,

muutin pois ja kaivauduin pesään jonka hiukseni muodostivat

sillä hiukset minulla edelleen oli,

kiukkuiset sähikäiset

heliumin lailla kohoavat karvat

ne ajattelivat tuohon aikaan usein kuolemaa,

ei mitään dramaattista ehkä

bussipysäkillä seisomista, sitten yhtäkkiä bussin eteen hyppäämistä

tai aurajokeen hukuttautumista,

parvekkeelta

putoamista

ja niihin aikoihin antauduin jokaiselle

joka lupasi rikkoa minut hellemmin kuin

edellinen oli rikkonut

Toiselle sijalle valikoitui Fiona Musangan englanninkielinen A collection of memories ja kolmannelle sijalle nousi Shadia Raskin essee Hair play. Kunniamaininnan saa Sakariye Jaman kirjoittama Elämäkerrallinen tarina hiuksistani.

Raadin perustelut:

Ensimmäinen sija: Olivia Olamba N'Djekan proosaruno Mandartania kaunis, hyvin kirjoitettu ja kaunokirjallisesti kunnianhimoinen. Se on koskettava, suora ja konstailematon, sekä assosiatiivisuudessaan yllättävä, jännittäväkin. Kieli on kuvallista, tarkkaa ja vaikuttavaa. Vapautuneesti kirjoitetussa tekstissä on voimaa, komeita kuvia ja suurta tunnetta.

Toinen sija: Fiona Musangan fragmentaarinen kirjoitus A collection of memories on rakenteeltaan ilmava ja tyylikäs. Hiuksia käsitellään monipuolisesti ja kiinnostavasti. Teksti on englanninkielinen, mutta suomen kieli vilahtelee hauskasti ja toimii hienona tehokeinona. Mukana kirpeää huumoria ja elävästi kuvattua nuoren kaupunkilaisen elämää.

Kolmas sija: Shadia Raskin Hair play on selkeäsanainen, hallittu ja vilpitön subjektiivinen essee. Hiuskokemuksiin otetaan älykkäällä tavalla etäisyyttä, niin että kirjoittajan omat kokemukset asettuvat laajempaan kontekstiin, kuten hyvässä kaunokirjallisessa esseessä kuuluukin. Mukana myös samastuttavaa huumorin pilkahtelua.

Kunniamaininta: Sakariye Jaman Elämäkerrallinen tarina hiuksistani on huolellisesti laadittu hiusten elämäkerta. Valokuvat ja oivaltavat kuvatekstit toimivat hyvin tekstin ohessa. Omakohtaisen jutun hyväntuulisuus tarttuu lukijaan: siitä paistaa avoimuus ja positiivinen, nuoren miehen hyvä itsetunto.