Ruukinkartanossa on todettu yksi koronavirustartunta

Ikäihmisten palveluasumisen yksikössä Ruukinkartanossa todettiin yksi koronavirustartunta, joka on vahvistettu 15.8.2021. Tartunnan jäljitystyö on aloitettu jo viikonloppuna ja jatkuu edelleen. Alustavasti kolme työntekijää on altistunut tartunnalle ja asetettu karanteeniin. Myös asukkaita on altistunut.

Altistumisia on useissa pienyksiköissä myös asukkaiden joukossa, ja siksi asukkaat hoidetaan pääosin heidän huoneisiinsa. Asukkaat ovat tehostetussa oireseurannassa. – Yksikköön järjestetään korvaavaa henkilöstöä toiminnan turvaamiseksi, mutta lyhytaikaishoito joudutaan tilapäisesti keskeyttämään eikä uusia asiakkaita voida ottaa Ruukinkartanoon. Lyhytaikaishoitoa pyritään järjestämään kaupungin muissa yksiköissä. Ruukinkartanossa ei voi myöskään vierailla tällä hetkellä, kertoo koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Markus Råback. Tämän hetken tiedon mukaan Ruukinkartanossa palataan normaalitoimintaan maanantaina 23.8.2021, ellei jatkotartuntoja ilmene.

