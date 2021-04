Ryan Holidayn huippusuosittu bestseller tulossa suomeksi!

Jaa

Ryan Holidayn kansainvälistä menestystä saavuttanut teos hyödyntää stoalaisen filosofian oppeja.

Ryan Holiday on yhdysvaltalainen yritysvalmentaja ja kirjailija, joka on kerännyt ympärilleen vannoutuneen lukijakunnan ja kansainvälisen yleisön. Basam Books on julkaissut aiemmin Holidayn tunnetuimman teoksen Irti egon vallasta (Basam Books 2020).

Vastoinkäymiset voimavaraksi on yli miljoona kappaletta myynyt kansainvälinen menestysteos, joka on inspiroinut lukuisia eri alojen menestyjiä, kuten Arnold Schwarzeneggeria ja muusikko LL Cool J:tä sekä lukuisia urheiluvalmentajia ja yritysjohtajia.



Vastoinkäymiset voimavaraksi perustuu antiikin ajalta peräisin olevaan stoalaiseen filosofiaan, jonka mukaan elämässä kohdatut vastoinkäymiset eivät ole pelkästään haittoja, vaan niiden avulla voi kehittää itseään ja avata täten uusia mahdollisuuksia. Tässä ajattelumallissa vaikeudet nähdään tilaisuuksina tulla paremmaksi, vahvemmaksi ja kyvykkäämmäksi versioksi itsestään.



Holiday kertoo teoksessa helppotajuisesti tarinoita tunnetuista historian henkilöistä, jotka ovat selvinneet vastoinkäymisistään voittoisasti stoalaisten ajattelijoiden oppien avulla. Antiikin filosofien Marcus Aureliuksen ja Epiktetoksen lisäksi tähän joukkoon kuuluvat muun muassa John D. Rockefeller, Amelia Earhart ja Ulysses S. Grant – puhumattakaan sellaisista nimistä kuin Thomas Edison, Steve Jobs ja Barack Obama.

Vastoinkäymiset voimavaraksi (Basam Books 2021) ilmestyy toukokuussa.

Kirjailijasta

Ryan Holiday on yhdysvaltalainen yritysvalmentaja ja kirjailija, joka on avustanut myös lukuisia tunnettuja lehtiä, kuten Forbesia, The Huffington Postia ja The Guardiania. Vastoinkäymiset voimavaraksi nousi vuonna 2019 The Wall Street Journalin bestseller-listan ykköseksi.