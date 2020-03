Ryhmä Halme -dekkarisarjan toisessa osassa rikoksen jäljet ulottuvat itärajan taakse

Luopiot jatkaa Pirulaisen aloittamaa rikosromaanisarjaa, jonka ytimenä on Lounais-Suomen poliisin erikoistiimi Ryhmä Halme. Tomas Gads kuvaa kirjoissaan terävällä psykologisella silmällä niin rikostapauksia tutkivan poliisiryhmän keskinäisiä jännitteitä kuin rikoksen poluille päätyneiden mielenmaisemaa.

Rikoskomisario Halmeen puhelin soi. Soittaja on rikos ylikonstaapeli Ann-Mari Forsman hänen erikoisryhmästään. Ann-Mari on löytänyt mökkinsä portailta jäätyneen, verisen ruumiin. Kuolleen taskussa on henkilöllisyystodistus, mutta tiimin lappeenrantalaisvahvistus Sergei Petrov tietää heti, etteivät henkilötiedot ole uhrin. Hän ei kuitenkaan hiisku siitä sanaakaan muille, ja siihen hänellä on syynsä. Ann-Mari jäävätään tapauksen tutkinnasta. Sergei häipyy omin luvin seuraamaan murhan jälkiä Venäjälle. Kun kaksi on poissa pelistä, Halmeen tiimi nilkuttaa, ja uuden kihlakunnansyyttäjän haukankatseelta mikään epäkohta ei jää huomaamatta.

Kirjailijaesittely

Iisalmelaiset Satu Roos (s. 1958) ja Kaisa Nummela (s. 1979) ovat yhdessä Tomas Gads. Roos ja Nummela ovat taustaltaan sosiaalipsykologeja ja kummallakin on takanaan työvuosia teollisuuden alalla. Nykyisin Nummela toimii psykologina, ja Roos, joka on alun perin biokemisti, työskentelee työyhteisöasiantuntijana.

Luopiot on Gadsin toinen teos, ja se jatkaa psykologisten rikosromaanien sarjaa nimeltä Ryhmä Halme. Sarjan ensimmäinen osa, Pirulainen, oli Savonia-palkintoehdokkaana vuonna 2019.

Tomas Gads: Luopiot

316 sivua

Saatavana painettuna kirjana, sähkökirjana ja äänikirjana