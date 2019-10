Ryhmäpuhe kansanedustaja Pia Viitanen, välikysymys

Kansanedustaja Pia Viitasen (sd) eduskunnan täysistunnossa 1.10.2019 pitämä Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe kokoomuksen välikysymykseen. Muutokset mahdollisia puhuttaessa.

Arvoisa puhemies.

Hallitus on asettanut itselleen ilmastohaasteen jälkeen kaksi tehtävää ylitse muiden: työllisyyden vahvistamisen ja oikeudenmukaisuuden lisäämisen.

Hallituksen linjaus parantaa työllisyyttä laajalla yli 20 toimen ohjelmalla on oikea. Hallitus tekee koulutuksen kunniapalautuksen – kyllä – kunniapalautuksen, jossa leikkaukset lopetetaan ja koulutukseen peruskoulusta yliopistoihin - laitetaan lisää voimavaroja.

Valtiosihteeri Hetemäki sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että ”Suomessa työttömiä on jätetty oman onnensa nojaan”.

Nyt tähän tulee muutos. Hallitus satsaa palkkatukeen ja palveluihin, auttaa osatyökykyisiä ja pitkään työttömyydestä kärsineitä.

Hallitus edistää työmarkkinoiden tasa-arvoista sopimustoimintaa ja huolehtii pk-yritysten toimintamahdollisuuksista.

Arvoisa puhemies.

Opposition tehtävä on pitää hallitus tiukoilla, esittää kritiikkiä. Ja tämän kokoomus uutena oppositiopuolueena – lähes kolmen vuosikymmenen hallitusvastuun jälkeen – yrittää tehdä parhaansa mukaan. Kiitos kirityksestä.

Mutta on oppositiolla toinenkin tehtävä. Se on tarjota vaihtoehto. Ja tässä – arvoisa oppositio – välikysymys jää suutariksi. Puhina on kova, mutta nyt puheenjohtaja Orpo, painot eivät kyllä nouse.

Vaikka tämän teidän välikysymyksen lukee kuinka moneen kertaan, ei sieltä löydy ensimmäistäkään omaa työllisyysesitystä.

Olenko liian ankara. Totta – onhan täällä rivien välissä yksi asia, halu jatkaa työttömien keppilinjaa.

Viime kaudella aktiivimalli oli työllisyydenhoidon teholääke. Nyt kun sen tulokset ovat näkyvissä – työllisyysvaikutukset nollatasoa, mutta lisääntyvä köyhyysongelma – te ette enää mainitse sitä nimeltä. Aktiivimallista on tullut kokoomuksen salarakas, jonka nimeä ei mainita, mutta kaipuu työttömien kurittamiseen kuultaa läpi.

Viime kaudella jopa työministeri nimitti aktiivimalia ”kiveksi pullassa, joka oli vain nieltävä”. Oli hienoa, että kansa päätti ottaa kiven pois pullasta ja äänesti muutoksen puolesta. Nyt aktiivimalli laitetaan roskakoriin.

Arvoisa puhemies.

Välikysymykseen valmistautuneesta kokoomuksesta on tullut keskituloisten, tosin vain ahkerien sellaisten, ystävä. Voi tosin olla, että nämä ahkerat keskituloiset – sairaanhoitajat, opettajat ja vaikkapa poliisit – muistavat edelleenkin, miten kokoomus yritti viedä näiltä samoilta ahkerilta palkansaajilta sunnuntaikorvaukset ja ylityökorvaukset – ja veikin sadoilta tuhansilta lomarahat.

Puhemies.

Välikysymyksen esittäjät ovat huolissaan velkaantumisesta. Ja sekin on tarpeellinen keskustelu. Oma maakuntalehteni Aamulehti teki muutama vuosi sitten laskelman, minkä puolueiden vastuuvuorolla velkaa on otettu. Päivitettynä tähän päivään, arvoisa kokoomus, te olette ylivoimaisella kultamitalisijalla. Teidän ollessanne hallituksessa on otettu lisävelkaa liki 120 miljardia.

Pidän viisauden merkkinä, että perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit eivät ole lähteneet mukaan tähän kokoomuksen tyhjien tynnyreiden välikysymykseen. Vaikka ette kaikessa hallituksen linjaan yhdykään, haluatte antaa sille mahdollisuuden vahvistaa työllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta.

Arvoisa kokoomus.

Tosiasia on, että te ette vieläkään ole hyväksyneet eduskuntavaalien tulosta. Kansa halusi muutoksen. Tulevaisuutta ei rakenneta kokoomuksen leikkauspolitiikalla, jossa perusturvaa heikennettiin ja eläkkeensaajien kukkaroon jäi miinusmerkki.

Tämä hallitus ottaa nöyrästi ja tosissaan kansan viestin!

Valtionvarainministeriön laskelmien mukaan ensi vuonna 70 prosentilla suomalaisista ostovoima kasvaa.

Arvoisa oikeisto.

Tulkaa siis kannattamaan uudistuksia ja työllisyyttä, johon yhdistyy yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vaatimus! Tulkaa pois kylmän kaverikapitalismin nurkasta. Hylätkää kasvavien tuloerojen ja työttömien kepittämispolitiikka. Unohtakaa Wahlroosin ja Vartiaisen kylmät talousopit, kuunnelkaa kansalaisten hätää ja tarpeita.

Puhemies.

Rinteen hallitus kuuntelee kansalaisia ja pyrkii tosissaan parantamaan ihmisten elämänoloja. Siksi sosialidemokraatit antavat hallitukselle tässä välikysymyksessä täyden tukensa!