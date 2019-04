Rymättylään avataan uusi Sale

Rymättylän uusi Sale on valmistunut ja kauppa avataan huomenna. Neljänneksen vanhaa kauppaa isompi Sale tarjoaa monipuoliset valikoimat ja laajat aukioloajat.

- Valikoimissa on nyt noin 4 300 tuotetta ja kaikissa tuoteryhmissä on enemmän valinnanvaraa kuin aikaisemmin. Valikoimissa painottuvat pakasteet, tuoretuotteet, einekset, hedelmät ja vihannekset sekä maitotuotteet. Laajentuneessa paistopisteessä on tarjolla sekä suolaiset että makeat herkut, toteaa ryhmäpäällikkö Mika Aaltonen Turun Osuuskaupasta.

Uuden myymälän kokonaispinta-ala on 545 m2 ja myyntiala kokonaisuudessaan 385 m2. Uutuutena myymälässä on myös kaksi pikakassaa, jotka nopeuttavat ja helpottavat asiointia.

Salen piha-alueelle saadaan kesän aikana lisää pysäköintitilaa, kun vanha rakennus puretaan pysäköintialueen tieltä. Piha-alueelle tulee myös paikat torimyyjille, ja jatkossa asiakkaita hemmotellaan muun muassa savukalalla ja muilla paikallisilla herkuilla.

- Uusi Sale lämpiää maalämmöllä ja taloteknisistä järjestelmistä löytyy lisäksi tehokas lämmöntalteenotto. Lisäksi hyödynnämme kylmäjärjestelmän lauhdelämmön. Kaikki myymälän kylmälaitteet ovat ovellisia ja kylmäjärjestelmänä on uusimman tekniikan mukaisesti ympäristöystävällinen hiilidioksidilaitos. Myymälässä on myös nykyaikainen LED-valaistus, joka säästää sähköä noin kolmanneksen vanhan myymälän valaistukseen verrattuna, Aaltonen kertoo.

Sale Rymättylä työllistää yhteensä 7 henkilöä ja myymäläpäällikkönä toimii Marika Rissanen. Tulevana kesänä Salessa häärii vakituisten lisäksi noin 7 kesätyöntekijää.

Sale Rymättylän avajaisia vietetään perjantaina 12.4.2019 klo 10 alkaen. Kaupan avauksen suorittavat Naantalin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Tuuna ja Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja Mika Rantanen.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, ryhmäpäällikkö Mika Aaltonen, puh. 010 764 4063