Rytmi tahdittaa kirjallisuusfestivaali Littfestiä 11.–13.11.2021 Vaasassa

Torstaina 11.11. käynnistyvän kolmepäiväisen festivaalin yhtenä päävieraana on 30-vuotista kirjailijauraansa juhliva Sirpa Kähkönen, joka esiintyy kamarikonsertissa viulisti Minna Pensolan ja pianisti Heini Kärkkäisen kanssa.

Ilta Sirpa Kähkösen kanssa alkaa torstaina 11.11. klo 19 Vaasan kaupungintalolla. Kähkönen on historiallisista ja yhteiskunnallisista aiheista tunnettu kirjailija, jonka teokset käsittelevät siviilien kohtaloita kriisiaikoina, naisten ja lasten historiaa sekä suuria aatteita.

Lauantain tapahtumat Åbo Akademilla

Festivaalin päävieraina nähdään lauantaina 13.11. irakilaissyntyinen ja sittemmin helsinkiläistynyt kirjailija, elokuvakäsikirjoittaja ja ohjaaja Hassan Blasim, joka on voittanut brittiläisen The Independent -lehden arvostetun käännöskirjapalkinnon. Hänen kanssaan esiintyvä Sampsa Peltonen on muun muassa suomentanut arabiasta Blasimin teoksia.

Murteella runoilevan Heli Laaksosen tuorein teos on uudenlainen, odottamaton runovuoropuhelu, johon hän on suomentanut lempirunoilijansa, latvialaisen klassikon Aleksandrs Čaksin (1901–1950) runoja ja kirjoittanut niille vastaukset tästä ajasta, omalla tutulla lounaismurteellaan.

Muun muassa heidät nähdään vieraina Petter Lindbergin haastateltavana lauantaina 13.11. klo 12–14 Åbo Akademin Akademisalenissa. Petterin sohvalla on myös suosittu vöyriläinen huumoriryhmä KAJ.

Muusikoiden esikoisromaanit

Tänä vuonna LittFestissä esiintyvät esikoisromaaninsa julkaisseet saamelainen runoilija, muusikko ja kulttuuri- ja ympäristöaktivisti Niillas Holmberg sekä ruotsinsuomalainen muusikko Anna Järvinen. Holmberg yhdistää omintakeisesti runonlausuntaa joikuun ja lauluun. Utsjoen seudulle sijoittuva romaani Halla Helle käsittelee ajankohtaisia saamelaiskysymyksiä. Holmberg esiintyy mm. lauantaina 13.11. Seppo Puttosen haastattelussa klo 14.30.

Anna Järvisen esikoisteos Uni viime yönä: on monisyinen romaani, jonka voi lukea omaelämäkerrallisena teoksena, proosarunoelmana tai absurdismilla maustettuna pienoisromaanina. Järvinen on vieraana mm. lauantaina 13.11. klo 18.30 alkavassa iltaohjelmassa, jossa nähdään myös Heli Laaksonen, Hassan Blasim, Aura Nurmi, Sven-Erik Klinkmann & Ralf Andtbacka. Väliajalla esiintyy Mathias Sandberg Trio.

Avajaisissa perjantaina 12.11. klo 18 alkaen Vaasan kaupungintalolla esiintyvät Sirpa Kähkönen, Niillas Holmberg, Anneli Kanto, Paula Nivukoski, Heidi von Wright, Emma Ahlgren, Eva-Stina Byggmästar ja Kaj Korkea-aho.

Kirjailijavierailujen tapahtumapaikkoina ovat pääkirjaston Draama-sali, Vaasan kansalaisopiston Alman juhlasali, Vaasan kaupungintalo ja Åbo Akademin Akademisalen.

Suurin osa tapahtumista on maksuttomia. Ohjelma lähetetään myös verkossa osoitteessa: vaasa.fi/littfest.

Katso ohjelma: https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/vaasa-littfest-vasa/littfest-ohjelma/