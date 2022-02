S-market Ankkuri palvelee nyt entistä ehompana – hyvä yhteistyö asiakkaiden kanssa jatkuu

Lahden sataman läheisyydessä palvelevan S-market Ankkurin uudistustyö on valmistunut. Myymälässä on nyt S-market-ketjun uuden konseptin mukainen nykyaikainen myymäläilme sekä valikoima, joka on suunniteltu alueen asukkaille osuvimmaksi.

Uudistunut S-market Ankkuri on alueensa palvelevin lähikauppa. Uudistuksen myötä myymälä on kasvanut vanhasta ulkokuorestaan ulos, ja tarjoaakin nyt entistä miellyttävämmän asiointikokemuksen ja osuvammaksi hiotun valikoiman. Myymäläuudistus toteutettiin myymälän palvellessa samaan aikaan normaalisti laajoilla aukioloillaan. – Uudistus saatiin vietyä maaliin ongelmitta. Isoin työ tehtiin miljöömuutoksessa, jonka myötä jo ennestään raikas ja avara myymälä on nyt entistä modernimpi, S-market Ankkurin apulaismarketpäällikkö Maiju Hopeakoski sanoo. – Miljöömuutoksen lisäksi myymälässä tehtiin muun muassa kalusteuudistuksia. Poiketen muista Hämeenmaan marketeista, on Ankkuriin tuotu uutena elementtinä Coffee Housen kahvipiste, joka täydentää nyt uudenaikaista kokonaisuutta, jatkaa ryhmäpäällikkö Essi Laine. Kaupunkimarkettina sekä nopean ja helpon asioinnin kauppana tunnettu Ankkuri on remontin myötä nostanut take away -tuotteita vielä näyttävämmin paraatipaikalle kassa-alueen läheisyyteen. – Myymälässä on nopea tehdä pienet ja isommatkin ostokset. Monipuolisesta ja selkeästä valikoimasta löytää helposti eväät vaikkapa piknikille, Hopeakoski toteaa. Valikoimatyö asiakkaiden kanssa jatkuu Näkyvän miljöömuutoksen ohella uudistuksen keskiössä on entistä osuvampi valikoima. Laineen mukaan myymälän valikoimaa on hiottu vastaamaan paremmin paikalliseen kysyntään. Paikalliset asukkaat halutaan pitää tiiviisti mukana kaupan kehitystyössä myös jatkossa, ja etenkin valikoimasta halutaan muokata alueen osuvin. – Myymälän valikoimaan voi aidosti vaikuttaa, ja haluamme tehdä siitä aluetta entistä paremmin palvelevan. Miljööuudistuksen yhteydessä onkin ollut hyvä hetki kehittää myymälän valikoimaa entistä osuvammaksi, paikallisten asiakastoiveiden mukaiseksi. Meillä on jo tällä hetkellä asiakkaiden toiveiden mukaan räätälöity valikoima, mutta valikoiman kehitystyö on jatkuvaa työtä, ja omia tuotetoiveita kannattaa edelleen käydä antamassa. Laaja perusvalikoima täydentyy asiakkaiden tuotetoiveilla, ja näin valikoimasta saadaan alueen osuvin, Laine summaa. – Uudistuksen myötä asiakkaiden tuotetoiveet saadaan paremmin esille, ja kannustan kaikkia osallistumaan rohkeasti valikoimatyöhön. Me toteutamme toiveita herkästi, Hopeakoski jatkaa. Omia tuotetoiveita voi tehdä erillisen sinuntoive.fi -verkkosivun kautta. Palvelu on käytössä kaikissa Hämeenmaan S-marketeissa. - Sinuntoive.fi-alustan lisäksi asiakaspalautteet ovat olleet ratkaisevassa roolissa myymälän muutostyössä. Uusimme esimerkiksi myymälän kaikki ostoskorit asiakkaiden toiveiden pohjalta, Laine kertoo. Työyhteisö entistä positiivisemmassa vireessä Maiju Hopeakoski iloitsee työyhteisönsä kanssa uudistuksen valmistumista. Myymäläremontti nostaa S-market Ankkurin uudelle tasolle. – On entistä parempi fiilis tulla töihin, kun kaikki on niin uutta ja nykyaikaista. Olemme myös saaneet arkitekemistä helpottavia, uusia työvälineitä käyttöömme, Hopeakoski kertoo ylpeydellä. – Koko henkilökuntamme on täpinöissään uudistuksesta. Meille on tärkeää, että jokainen asiakas lähtee meiltä hyvällä fiiliksellä – positiivinen vireemme tarttuu, hän lisää. Myös asiakkailta on tullut paljon kiitosta myymälän uudesta, raikkaasta ilmeestä. S-market Ankkuri palvelee alueen asukkaita sekä erityisesti kesäaikaan Lahden olohuoneena pidetyn matkustajasataman vieraita läheisellä sijainnillaan. – Toivotamme kaikki niin lähempää kuin kauempaakin lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan ja ihastumaan uudistuneeseen myymäläämme. Täällä palvellaan teitä suurella sydämellä, Hopeakoski hymyilee.

