S-market Bulevardi avattiin kokonaan uudistettuna - 1 400 neliön herkkukeidas avaa ovet yli kuukauden remontin jälkeen

S-market Konalan laajennus valmistui 18.2.2021 07:40:00 EET | Tiedote

Viisi ja puoli vuotta sitten avattu S-market Konala on kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Jokainen myymäläkaluste on siirretty uuteen paikkaan ja myyntipinta-alaa on avattu yli 500 neliömetriä aiemman noin 1500 neliön lisäksi.