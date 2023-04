S-market Espoonlahden myymäläuudistus valmistui – myymälä avautuu 27.4.

Uudistetun S-market Espoonlahden (Höyrylaivantie 18) avajaisia vietetään torstaina 27.4. klo 10, kun myymälä avaa ovensa reilun kuukauden mittaisen remontin jälkeen. S-market Espoonlahden myymäläuudistus on osa HOK-Elannon laajempaa hanketta, jossa S-market-myymälät uudistetaan vastaamaan asiakkaiden toiveita entistäkin paremmin.

Näkyvin osa uudistushanketta on päivittynyt myymälämiljöö: muun muassa hedelmä- ja vihannesosasto uusittiin täysin ja nykyaikaiset kalusteet mahdollistavat entistä näyttävämmät esillepanot. S-market Espoonlahden ruokatori, verkkokaupan noutopiste sekä muut palvelut säilyvät uudistuksessa ennallaan. S-market Espoonlahden tuttu henkilökunta palvelee asiakkaita jatkossakin ympäri vuorokauden.

– Pystymme tarjoamaan uudistetussa myymälässä nopeampaa asiointia, sillä myymälän ulkonäkö on entistä selkeämpi ja nykyaikaisempi. Lisäksi myymälän pihalta löytyy hyvin parkkitilaa, joten meille pääsee vuorokauden ympäri helposti. Halusimme pitää asiakkaillemme tärkeät palvelut, mutta tuoda myymälän tähän päivään myös ulkonäöltään, summaa S-market Espoonlahden marketpäällikkö Timo Vasankari.

S-marketin yhteydessä toimivat HOK-Elannon Hautaus- ja lakipalvelut uudistivat niin ikään tilojaan. Uudet tilat avautuivat jo maanantaina 24.4. palvelemaan asiakkaita joustavasti joko toimistolla tai puhelimitse.

Uudistus on investointi myös energiatehokkuuteen

HOK-Elannossa on käynnissä kymmenien miljoonien eurojen investointi, jossa uudistetaan kaikkien toimialueen Prisma-, S-market-, Alepa- ja Food Market Herkku -myymälöiden kylmälaitokset ja kylmäaineet, jotka muodostavat huomattavan osan myymälöiden päästöistä sekä energiankulutuksesta. Mittavassa, reilun 200 toimipaikan muutostyössä on edetty suunniteltua aikataulua nopeammin ja jo yli 60 prosenttia kylmälaitoksista on uudistettu.

S-market Espoonlahden remontin yhteydessä myymälä sai energiatehokkaan kylmälaitoksen sekä kylmäkalusteet. Kylmäaineena käytetään jatkossa ympäristöystävällisempää hiilidioksidia. Valaistuksessa hyödynnetään ledejä ja myymälän käyttämä sähkö on täysin päästötöntä.

S-market Espoonlahti

Osoite: Höyrylaivantie 18, 02320 Espoo

Uudistettu myymälä avataan torstaina 27.4.2023 klo 10

Aukioloajat: 24h

smarkethokelanto.fi

sinuntoive.fi

HOK-Elannon Hautaus- ja lakipalvelut Espoonlahti