S-market Hansa Herkku on herkuttelijan kauppa

- Kauppamme on nyt monella tapaa entistäkin ehompi, mutta henkilökohtaisesti olen eniten ylpeä henkilökunnastamme, joka on ollut täysillä mukana uudistuksessa ja palaa halusta päästä esittelemään myymälää asiakkaillemme. Valikoimat ja palvelutarjonta kasvavat, mutta hinnat kuitenkin laskevat edelleen. S-market Hansa Herkku kantaa ylpeänä myös Chaîne des Rôtisseurs -kilpeä, joka on osoitus laadusta ja palvelun korkeasta tasosta, iloitsee toimialajohtaja Mikko Junttila Turun Osuuskaupasta.

Investointi keskustan herkkukauppaan oli yhteensä lähes 2,5 miljoonaa euroa ja se kertoo, että osuuskaupassa uskotaan vahvasti Turun keskustan vetovoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen.

- Kun S-market Wiklund Herkku vielä valmistuu loppuvuonna 2022 S-market Hansa Herkun kaveriksi, on meillä ehdottomasti keskustan herkku- ja hintaherruus hallussa, Mikko Junttila jatkaa.

Modernin ja viihtyisän ostosympäristön lisäksi energiatehokkuus on ollut tärkeä perusta uuden myymälän suunnittelussa. Turun Osuuskauppa on sitoutunut kehittämään toimintansa ympäristövaikutuksia ja on mukana koko S-ryhmän tavoitteessa olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä. Hiilijalanjäljen ja kulutuksen pienentämiseksi energianhankintaa ja -käyttöä on optimoitu myös S-market Hansa Herkussa.

Kaikki kaupan kylmäkalusteet ovat ovellisia ja se tarkoittaa käytännössä jopa 50% säästöä energiankulutuksessa entisiin kalusteisiin verrattuna. Energiatehokkuutta tukevat myös ajanmukainen hiilidioksidikylmälaitos (Stockmannin toimesta asennettu n. 2016) sekä nyt myymäläuudistuksen yhteydessä täysin uusittu led-tekniikalla toteutettu valaistus. Kaikki S-marketin käyttämä sähköenergia on uusiutuvista lähteistä peräisin ja siitä yli 60% on tuotettu S-ryhmän omissa tuulivoimaloissa.

Asiakas hyötyy edullisista hinnoista ja laajasta valikoimasta

Food Market Herkusta tuttu ja ammattitaitoinen henkilökunta palvelee asiakkaita myös S-market Hansa Herkussa. Kaupan myyntiala kasvoi uudistuksessa parilla sadalla neliöllä. Kaupassa on nyt upea yli 30 metriä pitkä ruokatori, josta löytyvät runsaat liha-, kala- ja juustotiskit. Samoin hedelmä- ja vihannesosaston herkullisuuteen, monipuolisuuteen ja tuoreuteen on panostettu. Valikoimissa korostuvat myös paikalliset tuotteet sekä valmiit, kätevästi mukaan otettavat herkut.

- Hyvän ruoan ystävä ilahtuu varmasti Itsudemon paikan päällä valmistamista susheista, Fire Wokin aasialaisittain höystetyistä wokeista sekä Kulman Keittiön maukkaasta kotiruoasta. Uutuutena kaupasta saa nyt myös Kape Aihisen suunnittelemia ja kokkien valmistamia Vietävä-valmisannoksia. Mukaan otettavan lounaan voi nauttia myös ostosreissun yhteydessä kaupan delipisteessä, kenttäpäällikkö Arttu Parkkinen esittelee.

S-market Hansa Herkusta löytyvät lisäksi Fazerin myymäläleipomo, Picadeli-salaattibaari, Mehustamon tuoremehupuristimet sekä Beijing8 Dumplingit. Uudet pikakassat nopeuttavat asiointia ja S-market Hansa Herkussa on myös Turun Osuuskaupan ensimmäinen itsepalveluperiaatteella toimiva takahihnallinen kassapöytä.

S-market Hansa Herkussa työskentelee 37 kaupan- ja palvelualan ammattilaista ja marketpäällikkönä toimii Timo Raninen.

S-market Hansa Herkku palvelee joka päivän laajoin aukioloajoin klo 6–24. Ruokatori on auki ma-la klo 7–20 ja asiakkaiden toiveesta myös sunnuntaisin klo 10–18.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Mikko Junttila, puh. 010 764 4005

Turun Osuuskauppa, kenttäpäällikkö Arttu Parkkinen, puh. 010 764 3864

**

Turun Food Market Herkku on ollut Turun Osuuskaupan omistuksessa vuodesta 2018, jolloin Turun Osuuskauppa osti Stockmann Herkun Turun liiketoiminnan ja jatkoi toimintaa Food Market Herkun nimellä. Syksystä 2021 lähtien kauppa jatkaa S-market-konseptin alla. S-marketin konsepti on uudistunut ja Turun Osuuskaupan alueella jo 12 S-marketia on uusittu viimeisen vuoden sisällä. Loput uusitaan seuraavien vuosien aikana. Kukin myymälä vastaa palveluillaan ja valikoimallaan paikalliseen tarpeeseen, mutta myymälöitä yhdistää raikas uusi ilme sekä niin arkeen kuin juhlaankin sopiva laadukas valikoima.