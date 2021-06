Jaa

S-market Kaivoksela uudistettiin lattiasta kattoon kuukauden mittaisessa remontissa. Näkyvän miljööuudistuksen lisäksi myymälän kylmälaitteet uusittiin, ja kylmälaitos päivitettiin ympäristöystävällisempään, hiilidioksidia kylmäaineena käyttävään kylmälaitokseen. Myymälän palvelutarjonta täydentyi uudella Ruokatorilla, ja aukioloaikoja laajennettiin.

- Uudistus on laajuudeltaan yksi S-market-ketjun uudistuskierroksen isoimmista kokonaisuuksista. Uuden ja raikkaan yleisilmeen lisäksi palvelutarjontamme parani merkittävästi uuden Ruokatorin myötä, ja laajentuneet aukioloajat tuovat lisähelpotusta asiakkaidemme arjen kiireisiin, kertoo S-market Kaivokselan marketpäällikkö Kaj Telenius.

Uuden Ruokatorin lisäksi myymälän palveluihin kuuluu salaattibaari, monipuolinen panimojuomaosasto, appelsiinimehukone, myymälässä valmistetut napolilaiset pizzat sekä laajennettu heviosasto. Teleniuksen mukaan nopean syömisen kasvava trendi on huomioitu, ja vaihtoehtoja löytyy niin arkeen kuin juhlaan.

Asiakkaat kutsutaan mukaan valikoimatyöhön

Teleniuksen mukaan vuonna 2006 avatun S-marketin uudistus oli odotettu, ja asiakkaiden antama palaute otettiin uudistuksessa huomioon. Uudistuksen yhteydessä myymälän yleisilmeen, laitekannan ja palvelutarjonnan lisäksi myös valikoimaan tehtiin merkittäviä parannuksia, ja valikoima räätälöidään alueen asukkaiden toiveiden pohjalta osuvammaksi.

- Uudistuksessa asiakkaiden antama palaute ja toiveet on otettu huomioon. Perusvalikoimaa lähdetään nyt räätälöimään vastaamaan paremmin asiakkaidemme kysyntään, tavoitteena on, että S-market Kaivokselassa on alueen osuvin valikoima. Suosittelen kaikkia asiakkaitamme tutustumaan sinuntoive.fi-palveluun, jonka kautta tuotetoiveita voi tehdä, Telenius summaa.

S-market-ketjun laaja uudistushanke valmistuu alkuvuodesta 2022

HOK-Elannolla on käynnissä mittava hanke, jonka aikana se uudistaa kaikki S-marketit Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla. Uudistushanke alkoi viime vuonna ja valmista on määrä tulla alkuvuodesta 2022. Remontin myötä kaikki S-marketit saavat uuden, raikkaan ja avaramman ilmeen ja tuotetarjontaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita.

S-market-ketjun laajan remonttikierroksen lisäksi HOK-Elanto investoi vuoden 2021 aikana myös täysin uusiin yksiköihin. Vuoden 2021 aikana HOK-Elanto avaa uudet S-marketit Nöykkiöön, Hakaniemeen sekä Torpparinmäkeen. Uusi S-market Pukinmäki avattiin huhtikuussa.

Uudistettu S-market Kaivoksela

Uusi Ruokatori, tarjontaan kuuluu mm. myymälässä valmistetut napolilaiset pizzat

Entistä laajempi heviosasto, täysin uusittu panimojuomaosasto

Uudet pikakassat

Alueen osuvin valikoima

Ukonkivenpolku 11, 01610 Vantaa

Avoinna ma-la 6.30–24, su 9–24

Emme järjestä avajaisiin liittyvää erillistä avajaistempausta, jotta pystymme varmistamaan turvallisen asioinnin myymälässä.