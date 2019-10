S-market Kiveriö vahvistui uusilla palveluilla

Osuuskauppa Hämeenmaa uudisti Lahden S-market Kiveriön lattiasta kattoon. Uuden ilmeen lisäksi myymälä sai muun muassa itsepalvelukassat, paisto- ja kahvipisteen sekä mehustamon. Uudistetun myymälän avajaisia vietetään 17.–19. lokakuuta.

Nykyaikaan päivitetty S-market Kiveriö vastaa nyt entistä paremmin alueen palvelukysyntään.

– Myymälä on ihan viimeisen päälle. Kiinteistö on uudistettu kauttaaltaan sisältä, ja myymälässä on paljon uusia palveluja: paistopiste on uusi, samoin itsepalvelukassat ja mehustamo. Lisäksi valikoimia on laajennettu, ryhmäpäällikkö Ville Kivinen kertoo.

– Saimme laajennettua niitäkin tuoteryhmiä, joihin asiakkaamme erityisesti toivoivat lisää vaihtoehtoja, marketpäällikkö Toni Kytö lisää.

Hän toteaa odottavansa jännityksellä, millaisen vastaanoton uudistettu myymälä saa.

– Omat fiilikseni ovat mahtavat! Olemme tekemässä jotain aivan uutta, Hämeenmaan näköistä S-marketia. Vakioasiakkaamme, jotka käyvät meillä lähes päivittäin, ovat sanoneet olonsa olevan kuin Liisalla ihmemaassa: joka päivä näkee jotain uutta, Kytö hymyilee.

S-market Kiveriö päivittyi nykyaikaan myös energiatehokkuuden osalta.

– Myymälän kaikki kylmäkalusteet vaihdettiin uusiin, energiatehokkaisiin laitteisiin. Myös talotekniikkaa uusittiin, Ville Kivinen sanoo.

Uusissa kylmäkalusteissa on ovet ja led-valot. Kylmennys tapahtuu ympäristöystävällisesti hiilidioksidin avulla. Alkuperäiset kylmälaitteet laitettiin kierrätykseen.

Kakkukahvit ja kasvomaalauksia

Kiveriön S-marketin uudistusta juhlistetaan kolmen päivän ajan. Kovien avajaistarjousten lisäksi myymälässä on torstaina 17.10. klo 9 alkaen jaossa 500 Sinuhen ruisvarrasleipää ja klo 10 alkaen kakkukahvit. Perjantaina 18.10. paikalla on osan päivästä asiakasomistajaneuvoja. Lauantaina 19.10. perheen pienimpiä ilahduttavat klo 10–13 jaossa olevat ilmapallot, ja klo 11–13 lapsille tehdään kasvomaalauksia.