S-market Kontula palvelee nyt entistä ehompana - hyvä yhteistyö asiakkaiden kanssa jatkuu

S-market Kontulan kaksi ja puoli viikkoa kestävä uudistustyö valmistuu torstaina 19.8.2021.

S-market Kontulan kahden ja puolen viikon mittainen remontti valmistuu torstaina 19.8. Myymäläremontti toteutettiin myymälän palvellessa samaan aikaan liki normaalisti.

– Myymälän miljöömuutoksen lisäksi hevi- ja panimojuomaosastot uudistettiin kokonaan, ja myymälään tuotiin uudet itsepalvelukassat nopeuttamaan asiointia. Uudet myymäläkalusteet mahdollistavat entistä herkullisempien esillepanojen loihtimisen, S-market Kontulan marketpäällikkö Miikka Salo kertoo.

Heviosaston uudistuksessa satokausituotteiden esillepano kohenee, ja ajankohtaiset tuotteet nousevat paraatipaikoille. Myös panimojuomaosaston päivittäminen mahdollistaa uusien esillepanojen toteuttamisen.

Hyvä yhteistyö asiakkaiden kanssa jatkuu

Myymälöiden valikoimien räätälöinti on osa S-market-ketjun laajaa uudistushanketta. Uudistuvissa myymälöissä valikoima räätälöidään asiakkaiden toiveiden pohjalta vastaamaan paremmin alueelliseen kysyntään. S-market Kontulan perusvalikoima täydentyy nyt asiakkaiden tekemillä tuotetoiveilla, ja tavoitteena on muokata myymälän valikoimasta alueen osuvin.

– S-marketien valikoimat voivat erota suuresti, ja paikalliseen kysyntään vastaaminen on tärkeää. Meillä on laaja perusvalikoima, ja se monipuolistuu asiakkaiden toiveiden pohjalta. Asiakasta kuunnellaan herkällä korvalla, ja valikoiman räätälöinti on osa myymälän läpikäymää uudistusta, Salo summaa.

Tuotetoiveiden tekeminen onnistuu sinuntoive.fi-sivustolla. Toteutuneet toiveet korostetaan myymälän hyllyissä erillisillä Sinuntoive-hintakaulureilla.

– S-market Kontulassa hyvä yhteistyö asiakkaiden kanssa jatkuu, ja tavoitteenamme on olla alueen ykköskauppa jatkossakin, Salo toteaa.

Laaja uudistushanke valmistuu 2022

HOK-Elannolla on käynnissä mittava hanke, jonka aikana se uudistaa kaikki S-marketit Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla. Uudistushanke alkoi viime vuonna ja valmista on määrä tulla alkuvuodesta 2022. Remontin myötä kaikki S-marketit saavat uuden, raikkaan ja avaramman ilmeen ja tuotetarjontaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita.

S-market-ketjun laajan remonttikierroksen lisäksi HOK-Elanto investoi vuoden 2021 aikana myös täysin uusiin yksiköihin. Vuoden 2021 aikana HOK-Elanto avaa uudet S-marketit Nöykkiöön, Hakaniemeen sekä Torpparinmäkeen. Uusi S-market Pukinmäki avattiin huhtikuussa.

S-market Kontula

ma-la 7-22, su 9-22

Ostostie 4, 00940 Helsinki

www.sinuntoive.fi