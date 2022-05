S-market Korson aseman myymäläuudistus valmistui – myymälän energiankulutus laskee noin 30 prosenttia

Uudistettu Kappeli-ravintola avautui. Tyylikkäät tilat ja arvotaide kutsuvat sisään Espan helmeen. 28.4.2022 14:00:00 EEST | Tiedote

Helsingin Esplanadin yli 150-vuotias ravintolaklassikko Kappeli avautui uudistettuna 27.4.2022. Suunnittelutoimisto Fyra on herättänyt Kappelin entiseen loistoonsa rakennuksen alkuperää kunnioittaen. Pronssinen Muusa on muuttanut ravintolasaliin, kahvilaan tuotu talvipuutarhamaista ilmettä, kellariin rakennettu leipomo ja baariin saatu laatucocktailien teon hallitsevat mestarit. Kappeli on myös kaikille avoinna oleva arvotaiteen näyttely, ja taide on nyt tuotu entistä paremmin esille.