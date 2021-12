S-market Kuhmoisen remontti on valmistunut

Osuuskauppa Keskimaa on uudistanut S-market Kuhmoisen kokonaisvaltaisesti. Mittavassa myymäläremontissa kaikki S-marketin kalusteet uudistettiin ja tilaratkaisuja muutettiin toimivammiksi, samalla S-market päivitettiin uuden S-market-ilmeen mukaiseksi.

− S-market Kuhmoinen on kokenut syksyn aikana varsin merkittävän muutoksen. Asiakkaat pääsevät nyt totuttelemaan muuttuneeseen kulkusuuntaan ja tuotteiden uuteen sijoitteluun. Myymälä on nyt entistä selkeämpi kokonaisuus, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota niin esillepanoihin kuin kylmäkalusteiden energiatehokkuuteen, toteaa Osuuskauppa Keskimaan S-market ryhmäpäällikkö Mikko Lehtinen.

S-market Kuhmoisten kokonaisvaltaisessa uudistuksessa yhtenä merkittävänä parannuksena on uusien kylmäkalusteiden myötä saavutettava energiansäästö. Energiankulutuksen pienentämiseksi S-market Kuhmoisten kylmäkalusteiksi on vaihdettu ovelliset hiilidioksiditekniikalla toimivat kalusteet.



Uudistuksen myötä myös kaupan valikoimaa on päivitetty vastamaan entistä paremmin paikallisten asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Valikoimat ovat laajentuneet muun muassa juustojen, välipalojen ja valmisruokien osalta.

− Asiakkaillamme on ollut mahdollisuus vaikuttaa uudistuneeseen valikoimaan laittamalla tuotetoiveita sinuntoive.fi -palvelun kautta tai kertomalla toiveista suoraan henkilökunnallemme. Uudistuksen myötä valikoimia on päivitetty osittain näiden asiakastoiveiden pohjalta. Yhtenä toiveena on ollut myös kahviautomaatti myymälään ja se toive on myös toteutunut, kertoo S-market Kuhmoisten marketpäällikkö Laura Kärkkäinen.

Asiakkaille näkyvät muutokset kaupassa ovat merkittäviä, mutta remontin aikana myös kaupan taustatiloja on muokattu ja asiakas-wc on uudistettu.

− Henkilökunnan päivittäistä työtä helpottaa kovasti taustatiloissa tehdyt muutokset. Varastotilojen ja kylmätilojen toimivuutta on parannettu merkittävästi. Lisäksi meille on saatu uudet kassapöydät, joista on iloa niin henkilökunnalle kuin asiakkaillemmekin, iloitsee Kärkkäinen.

Remontti on toteutunut aikataulussa ja uudistuneen S-market Kuhmoisten avajaisia päästään viettämään 2.−5.2021 avajaistarjousten merkeissä.