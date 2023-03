S-market Laukaan myymäläuudistus on valmistunut

S-market Laukaassa ollaan tyytyväisiä remontin lopputulokseen.



− Kaikki kalusteet kassoista lähtien on vaihdettu ja koko myymälä käännetty 90 astetta. Esimerkiksi maitokaapit sekä Ruokatori ja paistopiste on siirretty takaseinälle, laajennusosaan sijoittuvien taustatilojen välittömään läheisyyteen. Nykyiset puitteet nostavat sekä asioinnin että työskentelyn myymälässä aivan uudelle tasolle, kun ahtaus on vaihtunut avaruuteen, toimivuuteen ja helppouteen, S-market Laukaan marketpäällikkö Nina Röppänen kuvailee muutoksia.

S-marketin valikoimia on jo viime vuoden puolella muokattu vastaaman entistä paremmin paikallisten asiakkaiden tarpeita. Ruokatorin valikoimaa on laajennettu ja se on nyt entistä runsaampi.

– Ruokatorilla uutuuksina ovat paikan päällä paistetut pizzat ja täytetyt patongit. Suunnitteilla on lisätä ravintolatasoisia ruoka-annoksia valikoimiin kevään ja kesän aikana, Röppänen kertoo.

S-market Laukaan kaikki kylmäkalusteet on vaihdettu hiilidioksidilla toimiviin, ovellisiin kylmäkalusteisiin, joiden lauhdelämpö hyödynnetään kiinteistön lämmityksessä. Kylmäkalusteuudistus parantaa merkittävästi myymälän energiatehokkuutta.

Nykyaikaisiksi remontoidut tilat ovat ilahduttaneet niin asiakkaita kuin kaupan henkilökuntaakin, kun taustatoiminnot tukevat nyt paremmin kaupan toimintoja ja selkeyttävät niin asiointia kuin kuormien purkamistakin. Myymälään on saatu paljon toivotut itsepalvelukassat, jotka sujuvoittavat asiakaspalvelua erityisesti pienempiä ostoksia tehdessä. Myös laajennusosaan siirtynyt ruoan verkkokauppapalvelu helpottaa asiointia. Ostoksia noudettaessa auton saa kätevästi noutopisteen sisäänkäynnin läheisyyteen.

– Olemme saaneet jo nyt paljon kiitosta laajennusosaan avatusta verkkokaupan noutopisteestä omalla sisäänkäynnillä. Ruokaostosten lisäksi tilassa on Postin ja Matkahuollon pakettiautomaatit, Nina Röppänen kertoo.

Piha-alueiden uudistustyöt viimeistellään vielä kesällä 2023. Aurinkosähköjärjestelmä asennetaan myymälän katolle ensi vuoden puolella.

Uudistuneen Laukaan S-marketin avajaisia juhlitaan viikonlopun ajan avajaistarjousten merkeissä. Avajaispäivänä torstaina 9.3. on kakkukahvitus asiakkaille klo 10–18.