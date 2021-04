S-market Lievestuore uudistuu – uusi sisäänkäynti ja parkkipaikan laajennus

S-market Tikkakoski uudistui avaraksi ja nykyaikaiseksi 18.3.2021 09:05:00 EET | Tiedote

S-market Tikkakosken syksyllä alkanut mittava uudistus on valmistunut. Myymälän yleisilme on avartunut huomattavasti, myymäläkalusteet ja kiinteistön tekniikkaa on uusittu energiatehokkuus huomioiden. Lisäksi myymälän valikoimia on laajennettu asiakkaita kuunnellen. S-market Tikkakoskelle on avattu myös uusi ruoan verkkokauppapalvelu, jossa ruoat voi tilata S-kaupat.fi -palvelusta ja noutaa valmiiksi kerättyinä sovittuna ajankohtana.