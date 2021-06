S-market Limingan uudistus alkaa

Jaa

Limingan S-market saa uudistuksen myötä uuden, avaran ja raikkaan yleisilmeen ja entistä monipuolisemman valikoiman. Kesäkuussa alkanut uudistus toteutetaan myymälän palvellessa normaalisti.

S-market Limingassa on aloitettu mittava myymäläuudistus. Myymälän miljööuudistuksen lisäksi palvelutarjontaa parannetaan ja myymälän valikoimaa räätälöidään vastaamaan entistä paremmin liminkalaisten omistajien tarpeisiin. Uudistus on osa Osuuskauppa Arinan S-market-ketjun laajaa uudistuskierrosta, jonka on määrä valmistua 2022.

– Myymälä palvelee liki normaalisti uudistuksen aikana. Ajoittain tuotteet vaihtavat paikkaa, kun remontoidut alueet valmistuvat. Isoin muutos tapahtuu myymälän ilmeessä ja valikoimissa. Raikas ja avara heviosasto, uudet pikakassat sekä paikalliseen kysyntään räätälöity valikoima ovat uudistuksen isoimpia yksittäisiä kokonaisuuksia, toteaa S-market Limingan marketpäällikkö Soile Pekkala.

Uudistuksessa tuoretuotevalikoimat kasvavat yli kahdellatuhannella tuotteella, ja suurin valikoiman kasvu tulee välipala-, leikkele ja valmisruokavalikoimiin. Myös hedelmä- ja vihannesosastosta muokataan entistä herkullisempi kokonaisuus.

– Heviosastolla satokausituotteet saadaan paremmin esille. Myös juomaosasto tulee olemaan näyttävä uusien kalusteiden ja laajentuneen valikoiman myötä, Pekkala kertoo.

Uudistuksen myötä koko kiinteistön tekniikka päivitetään ympäristöystävällisiin uusinta teknologiaa hyödyntäviin ratkaisuihin. Kylmälaitteissa luovutaan kokonaan ympäristölle haitallisista f-kaasuista, ja uudet laitteet toimivat puhtaasti hiilidioksidilla. Kylmäjärjestelmän lauhdelämpö hyödynnetään tilojen lämmitykseen ja kylmäkalusteet vaihtuvat uusiin ovellisiin ja kannellisiin kaappeihin. Uusituvan energian hyödyntäminen & uuden teknologian ratkaisut tähtäävät kohti koko S-ryhmän tavoitetta olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä. Osuuskauppa Arinan myymälöiden energia tulee jo nyt sataprosenttisesti uusiutuvista energianlähteistä, kuten auringosta ja tuulesta.

– Käynnissä oleva panostus myymälän valikoimiin, ilmeeseen ja asiointikokemuksen on merkittävä. Palvelutarjontaa täydentää jo aiemmin samaan kiinteistöön muuttanut Limingan apteekki. Palvelemme jatkossa omistajia laajoilla aukioloilla raikkaissa avarissa tiloissa, joissa on helppo asioida, summaa Pekkala uudistuksesta.