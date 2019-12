S-market Parola on nyt moderni ja energiatehokas lähikauppa

Uudistunut Parolan S-market on nykyaikainen, S-market-ketjun konseptin mukainen myymälä. Myymälän palveluvalikoima on täydentynyt mm. pikakassoilla ja mehustamolla. Kiinteistön energiatehokkuus on parantunut uusien kylmäkalusteiden ansiosta.

S-market Parolan avajaisia vietetään tällä viikolla 12.–14.12. Lähes kaksi kuukautta kestänyt remontti pisti Parolan S-marketin uuteen uskoon.

– Ihan kaikki on uusittu, ja myös palveluita on tullut lisää: myymälässä on nyt mehustamo, take away -kahvipiste ja kolme pikakassaa. Vanha paistopiste on saanut uuden kuosin, listaa ryhmäpäällikkö Marko Leppänen.

– Saimme hienon uuden myymälän, jonka ilme on nykyaikainen, iloitsee marketpäällikkö Esa Vaalgamaa.

Uudet kylmäkalusteet parantavat merkittävästi kiinteistön energiatehokkuutta.

S-market Parolaan on nyt saatu myös ylätasokärryt, joita erityisesti iäkkäämmät asiakkaat ovat toivoneet myymälään.

– Otimme ylätasokärryt käyttöön jo ennen remontin valmistumista, ja niitä on kovasti kiitelty, Vaalgamaa mainitsee.

Myymälän tuorevalikoimat laajenivat uudistuksen myötä, ja jatkossa S-market Parola avautuu sunnuntaisin jo aamuyhdeksältä.

Kolme päivää avajaishumua

Uudistettua myymälää juhlistetaan kolmen päivän ajan: Torstaina 12. joulukuuta 700 ensimmäistä avajaisvierasta saa matkaansa Ossin Pullan ruisleivän, ja myymälässä voi tavata Beanit-konsulentin. Asiakasomistajaneuvoja on paikalla klo 10–17.30. Perjantaina klo 10 alkaen 750 ensimmäistä pääsee nauttimaan joulupuurotarjoilusta. Asiakasomistajaneuvoja on paikalla klo 9–16.30, ja myös Tuulos Rievän konsulentti on tavattavissa myymälässä. Viimeisenä avajaispäivänä lauantaina 14.12. myymälässä vierailee joulupukki klo 10–16, ja lapsille on jaossa ilmapalloja klo 10–13. Myös Crème Bonjour -konsulentti on paikalla.

Avajaisohjelman lisäksi myymälässä on avajaistarjouksia.

Uudistettu S-market Parola palvelee ma-pe klo 7–22, la klo 8–22 ja su klo 9–21 osoitteessa Kinnalantie 2, 13720 Parola.