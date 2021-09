S-market Pitäjänmäen uudistus valmistui – myyntipinta-ala kasvoi ja palvelutarjonta laajeni 

Uudistunut S-market Pitäjänmäki avaa ovet mittavan myymäläuudistuksen valmistuessa torstaina 16.9. klo 10. Myymäläuudistus on yksi S-market-ketjun uudistuskierroksen isoimmista kokonaisuuksista, jossa näkyvän miljöömuutoksen ja palvelutarjonnan kehityksen ohella myös myymälän energiatehokkuudessa tehtiin iso uudistus.

- Myymälän uusien lisäneliöiden myötä heviosastosta saatiin todella avara kokonaisuus, ja myymälän palvelutarjontaa pystyttiin laajentamaan. Uusina palveluina tuomme myymälään Itsudemon sushibuffetin ja appelsiinimehukoneen. Valikoiman osalta panimojuomaosaston valikoima kasvoi reilusti, ja juustojen tarjonnasta saatiin hulppea kokonaisuus, S-market Pitäjänmäen marketpäällikkö Kari Bruun kertoo.

Bruunin mukaan myymäläuudistuksen myötä liki jokaisen tuoteryhmän valikoimaa pystyttiin kasvattamaan, ja asiakkaiden tuotetoiveita pystytään toteuttamaan entistä paremmin. Myymälän laajennus pystyttiin toteuttamaan Alkon siirryttyä kiinteistössä toiseen liiketilaan.

- Toivotan kaikki tervetulleeksi tutustumaan uudistettuun S-market Pitäjänmäkeen. Pysäköintitilaa löytyy myymälän kattoparkista, ja myös julkisilla liikkuvien on helppo asioida meillä. Työmatkaajien evästarpeet on huomioitu muun muassa laajalla paistopiste- ja valmisruokavalikoimalla, ja myymälän Ruokatorilta löytyy myös lämpimiä vaihtoehtoja, Bruun summaa.

Elintarvikkeet viilenevät entistä energiatehokkaammin

Uudistuksen yhteydessä S-market Pitäjänmäen kylmälaitteet päivitettiin uusiin, ja myymälän kylmälaitos vaihdettiin kylmäaineenaan ympäristöystävällisempää hiilidioksidia käyttävään kylmälaitokseen. Uuden kylmälaiteratkaisun myötä kylmälaitteiden tuottama lämpö voidaan hyödyntää yhä paremmin myymälän ja kiinteistön lämmityksessä, mikä vähentää fossiilisilla polttoaineilla tuotetun kaukolämmön tarvetta.

HOK-Elannossa on käynnissä kymmenien miljoonien investointi, jossa uudistetaan kaikkien marketien kylmälaitokset ja kylmäaineet pääkaupunkiseudun S-marketeissa, Prismoissa, Alepoissa ja Food Market Herkuissa. Mittavassa 211 toimipaikan muutostyössä on edetty suunniteltua aikataulua nopeammin ja jo nyt yli puolet kaikista kylmälaitoksista on uudistettu.

Laaja uudistushanke valmistuu 2022

HOK-Elannolla on käynnissä mittava hanke, jonka aikana se uudistaa kaikki S-marketit Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla. Uudistushanke alkoi viime vuonna ja valmista on määrä tulla alkuvuodesta 2022. Remontin myötä kaikki S-marketit saavat uuden, raikkaan ja avaramman ilmeen ja tuotetarjontaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita.

S-market-ketjun laajan remonttikierroksen lisäksi HOK-Elanto investoi vuoden 2021 aikana myös täysin uusiin yksiköihin. Vuoden 2021 aikana HOK-Elanto avaa uudet S-marketit Nöykkiöön, Hakaniemeen sekä Torpparinmäkeen. Uusi S-market Pukinmäki avattiin huhtikuussa.

S-market Pitäjänmäki

Takomotie 33, 00380 Helsinki

ma-la 7–22, su 9–22

www.sinuntoive.fi