S-market Saarijärvi uudistuu – valikoima laajenee huomattavasti

Osuuskauppa Keskimaa uudistaa Saarijärven S-marketin. Erityisiä painopisteitä uudistuksessa ovat hedelmä- ja vihannesosasto, myös paistettavien leipomotuotteiden valikoimaan kasvatetaan. S-marketin uudistuksen myötä tavoitteena on tarjota Saarijärven laajin päivittäistavaravalikoima. Uudistustyöt alkavat tammikuun lopulla, myymäläuudistus valmistuu pääsiäiseksi.

Saarijärven S-marketin uudistuksen myötä valikoimissa tulee korostumaan entistä enemmän päivittäin ostettavat tuotteet. Tuoretuotteiden, kuten tuoreen lihan ja maitotaloustuotteiden valikoimat kasvavat samoin kuin peruselintarvikkeiden kuten jauhojen, hiutaleiden ja kahvien valikoimiin saadaan runsaasti uutta valinnanvaraa. Myös juomat saavat lisää tilaa ja niiden valikoima paisuu selvästi.

– Yksi painopiste uudistuksessa on hedelmät ja vihannekset, joiden esillepano tulee muuttumaan entistä runsaammaksi ja raikkaammaksi uusien kalusteratkaisujen myötä. Haluamme panostaa myös myymälässä paistettuihin leipomotuotteisiin kasvattamalla valikoimaa entisestään, kertoo marketpäällikkö Anne-Mari Sipinen.



Uudistuksen myötä asiointi S-marketissa tulee helpottumaan ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan entistä paremmin, kun päivittäistavaravalikoimaan saadaan satoja uusia tuotteita.

– Myymälän viihtyisyyttä lisää entistä raikkaampi yleisilme. Erityisesti odotamme uutta hedelmä- ja vihannesosaston valmistumista – se on meidän käyntikorttimme, marketpäällikkö Sipinen iloitsee.



Keskimaa on sitoutunut parantamaan liiketoimintansa ympäristövaikutuksia ja tukemaan ekologisesti vastuullista toimintaa. Hiilijalanjäljen ja kulutuksen pienentämiseksi energianhankintaa ja -käyttöä optimoidaan ja uudistetaan jatkuvasti. Kaikki S-market Saarijärven kylmäkalusteet päivitetään uudistuksen yhteydessä hiilidioksiditekniikkaan.



Pyrimme tekemään muutokset mahdollisimman pienin häiriöin. Pidämme asiakkaamme ajan tasalla uudistuksen etenemisestä myymälän Facebookissa. Uudistuneen myymälän avajaisia pääsemme viettämään pääsiäiseen mennessä. Myymäläuudistuksen kustannusarvio on noin 900 000 €.



Uudistuvaan S-marketiin on tulossa myös uusia vuokralaisia, joista tiedotetaan myöhemmin.