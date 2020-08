S-market Sokos Helsinki koki täydellisen muodonmuutoksen – uusi ruokakulma avautuu

Lattiasta kattoon uudistettu S-market Sokos Helsinki viettää avajaisiaan torstaina 6.8. ja hyppää kesän remontin jälkeen kertaheitolla uuteen aikaan. Kaikki pääkaupunkiseudun S-marketit uudistetaan ja Sokos Helsingin myymälä on uudistuksista laajimpia. Myymälä aloittaa myös uudenlaisen yhteistyön hävikkiruoka-aineiden hyödyntämiseksi yläkerran Happy Farmer -ravintolaperheen kanssa.

Ripeämpää asiointia kiireisille kaupunkilaisille, nopeasti mukaan otettavaa ruokaa, laajempi luomu- ja vegaanivalikoima, väljyyttä myymälään. Muu muassa näitä asioita asiakkaat toivoivat, kun S-market Sokos Helsinki keräsi toiveita myymälän uudistuksen suhteen. Täydellisen muodonmuutoksen kokeneeseen myymälään on tuotu asiakkaiden toivomia palveluita, S-marketin raikas ilme sekä energiatehokkaammat kylmälaitteet ja kalusteet.

Myymälässä on nyt entistäkin isompi palveleva ruokatori, monipuolinen luomuvalikoima, laajempi panimojuomavalikoima sekä kokonaan uusia palveluita, kuten mehustamo ja paikan päällä tuoretta sushia tarjoava Sushi Daily. Aikaisempaa näyttävämmällä hedelmä- ja vihannesosastolla sesongin kasvikset ja luomu ovat paraatipaikalla.

24/7 auki olevan ja Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan myymälän asiakkaat toivoivat erityisesti ripeämpää asiointia. Toiveeseen on vastattu muun muassa satsaamalla nopeasti mukaan otettavaan ruoan valikoimaan. Myymälässä on jopa 14 pikakassaa itsenäiseen asiointiin, mikä nopeuttaa myymäläasiointia entisestään.

- Myymälä uusittiin lattiasta kattoon ja oikeastaan vain henkilökunta pysyi. Fiilis on nyt paljon raikkaampi, valikoima osuvampi ja miljöö upea. Kysyimme asiakkaiden toiveita uudistusta varten ja saimme satoja toiveita myymälää koskien. Verkkosivulla kerättyjen toiveiden lisäksi olemme saaneet toiveita myymälässä asiakkaiden kanssa keskustellessamme. Olen ylpeä osaavasta henkilökunnastamme, joka on ollut täysillä mukana uudistuksessa ja on innoissaan esittelemässä myymälää asiakkaillemme, iloitsee marketpäällikkö Ari Kemppainen.

Uudenlaista ruokahävikkiyhteistyötä ravintolan kanssa

S-market Sokos aloittaa uudenlaisen ruokahävikkiyhteistyön yläkerran Happy Farmer -ravintolaperheen kanssa ja toimii samalla satokausitorina ravintolalle. Zero waste -ajattelua opetellaan yhdessä ravintolan kanssa.

- Ruokakaupassa hillitään hävikkiä monin eri keinoin, joista keskeisimpiä on analytiikkaan perustuva kysynnän ennustaminen. Silti ruokahävikkiä tulee muun muassa hedelmä- ja vihannesosastolta, leipäosastolta sekä jonkin verran lihaa ja kalaa. Yhdessä yläkerran Happy Farmer -ravintolaperheen kanssa pyrimme minimoimaan ruokahävikkiä yhdessä. On hienoa, että saamme tällaisella uudenlaisella ravintolan ja kaupan yhteispelillä hävikkiä hyötykäyttöön, Kemppainen kertoo.

Kaikki pääkaupunkiseudun S-marketit uudistetaan – Sokos Helsinki uudistuksista laajmpia

Pääkaupunkiseudulla toimiva HOK-Elanto uudistaa kaikki alueensa S-marketit tämän ja ensi vuoden aikana. Myymälät uudistetaan uuden ilmeen mukaiseksi. Valikoima ja palvelut päivitetään kullekin myymälälle osuvimmaksi. Helsingin keskustan ytimessä sijaitseva S-market Sokos Helsinki on uudistuksista yksi laajimmista ja merkittävimmistä.

- Kehitämme voimakkaasti S-marketeja. Uudistamme tänä vuonna 25 myymälää ja S-market Sokoksen uudistus on isoimpia investointeja. Ensi vuonna uudistamme loput pääkaupunkiseudun myymälät, kertoo Ari Talso, S-market ketjun johtaja HOK-Elannolta

- Asiakkaat odottavat ruokakaupalta yhä enemmän muun muassa trendeissä ja sesongeissa elämistä sekä valikoiman osuvuutta asiakaskunnan toiveiden mukaisesti. Tähän me satsaamme. Kuuntelemme asiakkaiden toiveita tarkalla korvalla ja räätälöimme palveluita myymäläkohtaisesti, Talso kertoo.

- Sokos Helsingistä tulee aivan uudenlainen ruokakulma ydinkeskustaan uudistuneen myymälän sekä samassa kiinteistössä avautuvan uuden Happy Farmer -ravintolaperheen myötä.

S-market-ketjua kehitetään voimakkaasti valtakunnallisesti. Kaikki maan noin 440 S-marketia uudistetaan tämän ja ensi vuoden aikana entistä ajankohtaisemmiksi.

Uudistunut S-market Sokos Helsinki avautuu Sokos-tavaratalon alakerrassa torstaina 6.8. klo 10. Myymälä on auki 24/7.